A Copa do Mundo de 2026 reunirá alguns dos jogadores mais valiosos e bem remunerados do planeta. No topo do ranking aparece Cristiano Ronaldo, que recebe cerca de 400 milhões de euros por temporada no Al-Nassr, valor equivalente a aproximadamente 2,5 bilhões de reais por ano. Embora os brasileiros estejam longe desse patamar, os principais nomes da Seleção de Carlo Ancelotti também acumulam contratos milionários, com salários que ultrapassam a casa das dezenas de milhões de reais anuais.

De acordo com dados do Capology, plataforma especializada em finanças do futebol, Vini Jr. lidera o ranking dos brasileiros mais bem pagos com presença esperada no Mundial. Aos 25 anos, o atacante do Real Madrid recebe cerca de 25 milhões de euros por temporada, o equivalente a 146,2 milhões de reais. Logo atrás aparece Casemiro, 33, com vencimentos anuais de 18,2 milhões de euros (107,3 milhões de reais) no Manchester United.

Na terceira posição está Raphinha, 29, que recebe 16,7 milhões de euros (98,6 milhões de reais) por temporada no Barcelona. O goleiro Ederson, 32, aparece em seguida, com ganhos anuais de 13,7 milhões de euros (81 milhões de reais), enquanto Marquinhos, 31, fecha o top 5 com cerca de 13,4 milhões de euros (80 milhões de reais) por ano no Paris Saint-Germain (PSG).

A lista chama atenção pela ausência de Neymar, 34, entre os cinco primeiros. Principal estrela brasileira da última década e nome que ainda desperta expectativa para o Mundial, o atacante recebe atualmente cerca de 12 milhões de reais por ano no Santos, valor bem abaixo dos vencimentos de quem atua nos grandes centros do futebol europeu. No entanto, as cifras são referentes somente à remuneração do clube, ficam de fora os ganhos com publicidades e outros contratos.

Continua após a publicidade

Cabe ressaltar que os salários não têm relação direta com a participação na Copa. Durante o torneio, os atletas permanecem vinculados aos seus clubes e não recebem remuneração da CBF. Ainda assim, os jogadores não costumam sair de mãos abanando com premiações por desempenho e pela conquista do título, se este vier.