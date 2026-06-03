Carlo Ancelotti tem promovido a implantação de seu estilo junto aos jogadores da seleção brasileira. O italiano é conhecido pelos clubes pelos quais passou por uma identidade que preza respeito e pratica a intolerância para distrações.

Seu método é bem fácil de se compreender: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Carlo passa a ideia, em seus discursos, de que o grupo precisa ser coeso e sem vaidades individuais. Além disso, tem como norma, já implantada na concentração dos jogadores do Brasil, a não interferência externa de familiares ou mesmo esposas dos atletas. Isso significa, na prática, que disciplina é tão necessária quanto entrega na forma física após a almejada convocação.

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Já há mulheres de jogadores que não estão gostando nadinha desse distanciamento que terão de seus maridos enquanto o Brasil durar na Copa. Visitas e encontros casuais com os atletas estão proibidos, ao menos até as oitavas de final. Depois, quem sabe, ele reavalie algum desses atos.

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