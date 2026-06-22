Os dois recordes de Messi no jogo Argentina x Áustria
Argentino perdeu pênaltis nas últimas três Copas do Mundo
O argentino Lionel Messi registrou duas novas marcas na Copa do Mundo nesta segunda-feira, 22, diante da Áustria – uma positiva e outra negativa.
Ao mesmo tempo em que se tornou o maior artilheiro da história de todas as Copas, com 18 gols, o craque também foi o primeiro a perder três pênaltis em Mundiais.
O argentino perdeu a oportunidade aos 8 minutos e marcou o gol aos 37 minutos.
Pênaltis perdidos por Messi
2018 – Islândia
2022 – Polônia
2026 – Áustria
Lista de artilheiros das Copas
17 Messi
16 Klose
15 Ronaldo
14 Mbappé
14 Müller
13 Fontaine
12 Pelé