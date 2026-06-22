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Esporte

Os dois recordes de Messi no jogo Argentina x Áustria

Argentino perdeu pênaltis nas últimas três Copas do Mundo

Por Ígor Resende 22 jun 2026, 15h15 | Atualizado em 22 jun 2026, 16h01
Lionel Messi, jogador de futebol argentino, sorri levemente enquanto aponta para a direita com as duas mãos. Ele veste a camisa listrada azul e branca da Argentina, com o número 10 e braço esquerdo tatuado, em um estádio com público desfocado ao fundo
Messi levou a Argentina ao tricampeonato mundial em 2022 (Michael Steele/Getty Images)
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Os dois recordes de Messi no jogo Argentina x Áustria Priorize VEJA no Google

O argentino Lionel Messi registrou duas novas marcas na Copa do Mundo nesta segunda-feira, 22, diante da Áustria – uma positiva e outra negativa.

Ao mesmo tempo em que se tornou o maior artilheiro da história de todas as Copas, com 18 gols, o craque também foi o primeiro a perder três pênaltis em Mundiais.

O argentino perdeu a oportunidade aos 8 minutos e marcou o gol aos 37 minutos.

Pênaltis perdidos por Messi

2018 – Islândia

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2022 – Polônia
2026 – Áustria

Lista de artilheiros das Copas

17 Messi

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16 Klose
15 Ronaldo
14 Mbappé

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14 Müller
13 Fontaine
12 Pelé

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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Lionel Messi
Seleção de Futebol da Argentina
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