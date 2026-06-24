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Esporte

Os cinco grandes momentos da Copa do Mundo até aqui

Ao fim das duas primeiras rodadas, com 48 partidas, já é possível fazer um rol do que houve de mais bacana

Por Fábio Altman Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 09h20 | Atualizado em 24 jun 2026, 10h07
Vozinha, goleiro de Cabo Verde
Vozinha, goleiro de Cabo Verde (Buda Mendes/Getty Images)
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Ufa, e lá se foram as 48 partidas iniciais da Copa do Mundo, com o encerramento das duas primeiras rodadas – hoje, 24 de junho, começam os jogos decisivos da fase de grupos. A média de gols é de 3,13 por partida, a maior desde 1958. Foram duas semanas espetaculares, à exceção de uma ou outra disputa sonolenta, como Inglaterra e Gana. VEJA listou os cinco grandes momentos da Copa até agora ( de trás para a frente, para conceder um pouquinho de suspense)

5. O choro do treinador de Curaçao

Foi e será para sempre marcante: o treinador da seleção caribenha, Dick Advocaat, se emocionou ao ver sua equipe marcar o primeiro gol na história do país em mundiais na partida contra a Alemanha, na derrota por 7 a 1.

4. O gol de fora da área de Mbappé

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O francês com fome de vencer já tem quatro gols nesta Copa – e já são 17 ao total. Vai muito longe, ainda. E vale lembrar, como marca do que pode fazer, o golaço contra a seleção de Senegal, de fora da área, como só Rivellino faria.

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Kylian Mbappé, jogador de futebol, sorrindo e apontando para cima com a mão direita, vestindo camisa azul da seleção francesa com o galo e o número 10, em um estádio lotado
Kylian Mbappé, camisa 10 da França: gosto pessoal e imparábel para vencer (Dan Mullan/Getty Images)
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3. O “ro” dos noruegueses

A torcida da seleção da Noruega remou até em escada rolante de shopping e na Times Square, com aquele vermelhão ritmado, impressionante de ver. Será outra marca da Copa, para não se esquecer. E viva o cometa Haaland, já também com quatro gols.

Multidão de torcedores em um estádio, a maioria vestindo camisas vermelhas com detalhes azuis e brancos, sentados nas arquibancadas. Muitos estendem os braços para frente, alguns com chapéus e bonés, e um torcedor usa um capacete viking com chifres dourados
Torcida norueguesa faz a tradicional comemoração tradicional nas arquibancadas: diversão para todos (Justin Setterfield/Getty Images)
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2. As defesas de Vozinha contra a Espanha

Já não há dúvida: um dos grandes personagens da Copa será o goleiro da seleção de Cabo Verde, o Vozinha da vovó, que saltou de poucos milhares de seguidores no Instagram para mais de 15 milhões, e contando. O 0 a 0 no placar contra a Espanha foi a primeira grande surpresa de Cabo Verde – que depois empataria também com o Uruguai.

1. Os três gols de Messi contra a Argélia.

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Sim, já foram cinco. Mas aquele trio inicial mostrou ao mundo que o canhotinha argentino não para de fazer história – é, agora, o maior artilheiro em Copas, com 18 gols, e não deve parar por aí. Lá vem a Jordânia

Lionel Messi, jogador de futebol argentino, com barba e cabelo escuro, vestindo a camisa listrada azul e branca da Argentina com o número 10, aponta para cima com as duas mãos, em um estádio lotado
O canhoto argentino, aos 39 anos: que maravilha é vê-lo em campo, agora com 18 gols em mundiais (Charlotte Wilson/Getty Images)
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