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Esporte

ONU pede que EUA ‘repensem profundamente’ sua política migratória durante a Copa

Árbitro somali selecionado para apitar no torneio foi impedido de entrar no país por suas ligações com "suspeitos de pertencerem a organizações terroristas"

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 16h45
WASHINGTON, DC - DECEMBER 05: U.S. President Donald Trump and Gianni Infantino, President of FIFA, attend the red carpet prior to the FIFA World Cup 2026 Official Draw at John F. Kennedy Center for the Performing Arts on December 05, 2025 in Washington, DC. Kevin Dietsch/Getty Images/AFP (Photo by Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Donald Trump e Gianni Infantino, presidente dos EUA e da Fifa (Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images/AFP)
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ONU pede que EUA ‘repensem profundamente’ sua política migratória durante a Copa Priorize VEJA no Google

O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos instou, nesta quarta, 10, Washington a “repensar profundamente” a aplicação de sua política migratória durante a Copa do Mundo de futebol, em um contexto de crescente tensão sobre o tema.

“Espero sinceramente que repensem profundamente sobre a forma como as medidas de controle da imigração afetam os direitos humanos e a dignidade humana e que, especialmente às vésperas da Copa do Mundo, sejam revistas políticas que, infelizmente, temos visto prevalecer, sobretudo nos Estados Unidos”, declarou Volker Türk aos jornalistas.

A política migratória dos Estados Unidos provoca tensões às vésperas do início da Copa do Mundo de 2026.

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Um dos casos mais polêmicos foi o do árbitro somali Omar Artan, que teve a entrada negada nos Estados Unidos pela polícia de fronteira no sábado passado, quando ele desembarcou em Miami, na Flórida. Eleito o melhor árbitro da Confederação Africana no último ano, Omar foi cortado da relação de árbitros para o torneio. Ele seria o primeiro de seu país a participar de um Mundial, e foi recebido com festa na capital Mogadíscio, na Somália, no retorno dos EUA.

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A rígida política migratória dos Estados Unidos provoca dificuldades para a Fifa, que em um comunicado enviado à AFP informou que “não intervém nos procedimentos de imigração do país anfitrião, incluindo os relativos à concessão de vistos”.

Outros países também enfrentaram problemas administrativos ao chegar aos Estados Unidos e, segundo o jornal britânico The Guardian, o atacante da seleção do Iraque Aymen Husein permaneceu retido por quase sete horas no sábado no aeroporto de Chicago.

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(Com AFP)

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