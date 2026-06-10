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Após ser barrado nos EUA, árbitro da Copa é recebido por multidão na Somália; veja vídeo

Omar Abdulkadir Artan havia sido escalado pela Fifa para Copa do Mundo, mas teve entrada negada ao chegar nos Estados Unidos

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 10h07 | Atualizado em 10 jun 2026, 10h25
O árbitro somali Omar Abdulkadir Artan, envolto na bandeira da Somália, é cercado por apoiadores após sua chegada a Mogadíscio, na Somália, em 9 de junho de 2026.
O árbitro somali Omar Abdulkadir Artan, envolto na bandeira da Somália, é cercado por apoiadores após sua chegada a Mogadíscio, na Somália, em 9 de junho de 2026.  (Abuukar Mohamed Muhidin/Anadolu/Getty Images)
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Após ter sua entrada nos Estados Unidos negada e ser afastado da Copa do Mundo, o árbitro Omar Abdulkadir Artan foi recebido por centenas de apoiadores e autoridades nesta quarta-feira, 10, ao desembarcar em Mogadíscio, capital da Somália.

“Prometo a vocês, se Deus quiser, que estarei presente na próxima edição”, disse o árbitro, enquanto uma multidão de apoiadores agitava bandeiras da Somália. “Quero que o público somali se conforte com isso e mantenha a confiança.”

Artan havia sido escalado pela Fifa para integrar a equipe de arbitragem do torneio e seria o primeiro somali a apitar partidas em uma Copa do Mundo. Ele foi eleito o melhor árbitro masculino do continente africano em 2025.

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A entrada do árbitro foi negada no último sábado, 6, no Aeroporto Internacional de Miami. Em nota, a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos informou que a decisão ocorreu por “preocupações relacionadas à verificação de antecedentes”, sem dar mais detalhes.

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A Fifa, por sua vez, afirmou que não tinha capacidade para influenciar a decisão, que seria de competência exclusiva dos Estados Unidos, um dos países-sede do Mundial, ao lado do México e do Canadá.

“A Fifa não intervém nos processos de imigração do país anfitrião, incluindo a concessão de vistos, e as autoridades a informaram de que a situação de Artan não mudará por enquanto”, afirmou um porta-voz. “Assim como em eventos anteriores da Fifa, é o governo anfitrião que determina, em última instância, quem recebe um visto e quem pode entrar em seu país.”

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De acordo com a embaixada da Somália no Quênia, responsável pelo processo, Artan havia recebido visto para viajar aos Estados Unidos poucos dias antes.

A decisão das autoridades americanas gerou críticas internacionais e levantou questionamentos sobre a capacidade dos Estados Unidos de sediar o torneio. A Somália está entre quase 40 países afetados por novas restrições de viagem adotadas pelo governo do presidente Donald Trump como parte de sua política anti-imigração.

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