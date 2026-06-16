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Esporte

O ‘técnico galã’ que venceu Messi e assume a Tunísia na Copa

Hervé Renard substitui Sabri Lamouchi após goleada na estreia do Mundial

Por Giovanna Fraguito 16 jun 2026, 15h10
Homem de meia-idade, cabelos loiros e curtos, sorri levemente, vestindo terno preto e gravata listrada. Ao fundo, um banner preto com texto dourado FOOTBALL UNITES e o logo da Copa do Mundo FIFA 2026
Hervé Renard, quando era treinador da Arábia Saudita, no tapete vermelho antes do sorteio oficial da Copa do Mundo 2026 - (Kevin Dietsch/Getty Images)
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O ‘técnico galã’ que venceu Messi e assume a Tunísia na Copa Priorize VEJA no Google

Hervé Renard voltou aos holofotes da Copa do Mundo nesta terça-feira, 16. Conhecido pelo estilo elegante à beira do campo e apontado nas redes como “técnico galã”, o francês foi anunciado como novo treinador da Tunísia durante o Mundial. Ele substitui Sabri Lamouchi, demitido após a derrota por 5 a 1 para a Suécia na estreia da seleção africana.

Em 2022, Renard comandava a Arábia Saudita quando a equipe venceu a Argentina de Lionel Messi por 2 a 1, em uma das maiores zebras daquela edição. Apesar do triunfo histórico, os sauditas acabaram eliminados ainda na fase de grupos.

A chegada do francês é uma tentativa da Tunísia de reagir no torneio. Além da fama de algoz de Messi, Renard também tem currículo no futebol africano: foi campeão da Copa Africana de Nações com Zâmbia e Costa do Marfim. Agora, terá a missão de reorganizar uma seleção pressionada em pleno andamento da Copa.

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