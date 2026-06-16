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Esporte

Além de Neymar, os jogadores com mulheres grávidas na Copa

Atacante e Bruna Biancardi anunciaram que estão esperando uma menina

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 11h27 | Atualizado em 16 jun 2026, 11h30
Neymar, Bruna Biancardi e suas duas filhas posam sorridentes em frente a um carro preto e um muro verde. Neymar usa boné e jaqueta marrom, segurando a filha mais velha, que veste um suéter branco e segura um pacote laranja. Bruna, de macacão branco, segura a filha mais nova, de macacão claro.
Neymar e Brunca Biancardi com as filhas (Instagram/Reprodução)
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Neymar  e Bruna Biancardi anunciaram em um vídeo publicado nesta segunda-feira, 15, que estão esperando mais uma menina. A notícia 0 colocou entre os atletas que vivem a expectativa da paternidade durante a Copa do Mundo de 2026.

Entre os nomes está Endrick, parceiro de Neymar na seleção e que aguarda a chegada do primeiro filho com a influenciadora Gabriely Miranda. Outro que também vive a expectativa é o zagueiro Bremer. Ele anunciou a gravidez da mulher, Deborah Claudino, em janeiro deste ano após comemorar um gol pelo Juventus.

Na seleção dos Estados Unidos, Gio Reyna também será pai pela primeira vez. Ele revelou que a esposa, Chloe, está grávida no sábado, 13, dia da estreia da equipe estadunidense no Mundial.

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Na Bélgica, Jérémy Doku espera o primeiro filho com a mulher, Shireen. O chegada da criança está prevista para a segunda semana de julho, quando o campeonato estará em sua fase decisiva. Segundo a imprensa belga, a federação estuda uma logística para que Doku acompanhe o parto do filho, caso ainda esteja no Mundial. Ainda na seleção belga há Brandon Mechele, que está na expectativa pela chegada do filho com a mulher, Caroline Goorden. O nascimento também está previsto para acontecer durante a Copa.

Já na Coreia do Sul, o goleiro Kim Seung-gyu não teve a mesma sorte de acompanhar o nascimento da primeira filha, fruto da relação com a modelo Jin Kyung. O atleta, que está com a seleção na Copa do Mundo, chegou a pedir desculpas à esposa por não estar presente no parto.

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