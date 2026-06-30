O sonho de Jude Bellingham longe dos gramados

Jude Bellingham, 22, vive a melhor fase da carreira dentro de campo, mas já imagina um futuro bem diferente longe dos gramados. Um dos principais nomes da Inglaterra na Copa do Mundo, o meia do Real Madrid revelou que sonha em seguir carreira como ator e, mais do que isso, interpretar o espião James Bond. A declaração foi dada em entrevista à Fifa.

“Adoraria ser James Bond. Acho que seria um papel incrível. Gosto muito dos filmes e sempre achei esse universo fascinante”, afirmou o jogador, que tem sido um dos destaques da campanha inglesa no Mundial.

Apesar da ambição em Hollywood, Bellingham garantiu que o foco continua totalmente voltado ao futebol. A Inglaterra entra em campo nesta quarta-feira, 1º, pelas oitavas de final da Copa, contra a República Democrática do Congo, em busca de uma vaga nas quartas.

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