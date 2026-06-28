Jude Bellingham transforma críticas em gol e negócios na Copa
Jogador da Inglaterra estrela campanhas com Adidas e Louis Vuitton
Quando o nome do britânico Jude Bellingham, 22 anos, foi anunciado no estádio em Dallas, na partida de Inglaterra e Croácia, a torcida lhe dedicou vaias e palavrões os mais variados, exasperada que andava com sua pífia atuação nos gramados antes da Copa do Mundo. Mas aí veio um decisivo gol, aplausos, e o mercado logo se alvoroçou — a Adidas correu para lançar campanha com seu rosto estampado e a Louis Vuitton acaba de fechar um contrato, que não saía do papel, para alçá-lo a embaixador global da grife. “É minha responsabilidade dar tudo de mim”, limitou-se a dizer o jogador, em autêntico jargão futebolístico.
Com reportagem de Giovanna Fraguito, Luciana Azevedo e Nara Boechat
Publicado em VEJA de 26 de junho de 2026, edição nº 3001
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