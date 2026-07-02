O recorde pessoal que Cristiano Ronaldo pode quebrar no mata-mata da Copa

Cristiano Ronaldo pode quebrar um recorde pessoal nesta quinta-feira, 2, na partida contra a Croácia. O atleta já jogou seis Copas do Mundo, mas nunca fez gol na fase do mata-mata. Ao todo, ele jogou oito partidas na fase do torneio, mas nunca marcou, nem com assistência. Segundo dados da Opta, o português já tentou marcar 29 vezes. Na edição de 2026, jogou as três partidas de Portugal na fase de grupos e fez dois gols.

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