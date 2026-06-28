A atitude de Cristiano Ronaldo após empate frio de Portugal e Colômbia

Cristiano Ronaldo passou direto pelos jornalistas após empate contra a Colômbia na Copa do Mundo. Os repórteres chamaram pelo jogador português e perguntaram se ele iria dar alguma entrevista. “Hoje não”, respondeu. A partida aconteceu neste sábado, 27, em Miami, e ficou no 0x0. Por conta do resultado, a equipe portuguesa ficou em segundo lugar do grupo K. O próximo jogo será contra a Croácia, na quinta-feira, 2. Até agora, o atacante só fez dois gols no mundial.

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