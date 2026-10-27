O ‘problemão’ causado por Mbappé para La Liga com a China

A La Liga, principal campeonato da Espanha, pediu desculpas pela fala ofensiva de Kylian Mbappé. O jogador do Real Madrid disse em entrevista que um dos seus memes favoritos era a montagem do rosto dele com o de um ditador chinês inspirado em Mao Tsé-Tung. Em um comunicado, a competição informou que está em contato com interlocutores chineses para lidar com a situação.

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“O respeito, a convivência e a união entre pessoas de todas as culturas são valores fundamentais do futebol espanhol. Desde esses princípios, reafirmamos nosso respeito à China, às suas instituições e ao seu povo, assim como nosso compromisso com os milhões de aficionados que nos acompanham a cada semana”, disse a nota do campeonato.

O presidente da La Liga, Javier Tebas, escreveu, dentro do comunicado do campeonato, um texto pessoal. “Tenho um profundo respeito pela China, suas instituições e seu povo, e valorizo a confiança de todos que durante tantos anos acompanharam o nosso futebol. Como presidente da LALIGA, assumo a responsabilidade de trabalhar com nossos clubes e jogadores para reforçar o conhecimento e o respeito às culturas distintas”, afirmou.

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