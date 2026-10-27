A piada que fez Kylian Mbappé perder contratos na China

Uma brincadeira nas redes sociais custou caro a Kylian Mbappé, 27. O atacante do Real Madrid perdeu contratos publicitários com pelo menos três empresas chinesas nesta terça-feira, 27, após a repercussão de um vídeo em que aparece fazendo comentários sobre uma montagem que associa seu rosto ao de Mao Tsé-Tung, fundador da República Popular da China. As fabricantes de bebidas Dongpeng, de laticínios Mengniu e de queijos Milkground anunciaram o rompimento imediato das parcerias com o francês, alegando que não toleram declarações que ofendam os sentimentos da população chinesa.

A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente

A polêmica começou com a circulação de um trecho de uma entrevista ao programa francês The Bridge, em que Mbappé foi questionado sobre qual meme envolvendo seu nome considerava mais engraçado. “Aquele em que colocam meu rosto em um ditador chinês”, respondeu, acrescentando que costuma compartilhar a imagem com amigos. A gravação provocou uma onda de críticas na China, onde Mao é reverenciado por parte da população.

Diante da reação, Mbappé publicou um pedido de desculpas nesta terça-feira. “Meu comentário foi imprudente e agora compreendo que feriu muitas pessoas na China e em comunidades chinesas ao redor do mundo. Peço desculpas a todos que minhas palavras possam ter ofendido”, afirmou.

Continua após a publicidade