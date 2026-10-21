O que levou mãe de Kylian Mbappé a uma escola em São Paulo

A mãe de Kylian Mbappé, Fayza Lamari, surpreendeu estudantes de uma escola técnica na Zona Leste de São Paulo ao fazer uma chamada de vídeo com o atacante do Real Madrid. A empresária francesa visitou a Etec Cidade Tiradentes na segunda-feira, 19, participou de atividades com os jovens e chegou a entrar na quadra para jogar queimada com os alunos.

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A visita foi realizada como parte de uma ação da Inspired by KM, fundação criada pelo jogador francês para ampliar oportunidades de educação e emprego para jovens. Fayza preside a instituição e esteve no Brasil para participar de iniciativas ligadas ao projeto, como aproximar os jovens ao mercado de trabalho. O momento de maior euforia entre os jovens aconteceu quando ela telefonou para o filho e mostrou aos estudantes o craque da seleção francesa pela tela do celular.

Durante o encontro, Fayza também compartilhou uma mensagem de incentivo aos alunos, lembrando as dificuldades enfrentadas pela família no início da trajetória de Mbappé. “Há 15 anos eu estava com o Kylian, a gente morava na periferia, não tínhamos dinheiro, mas ele trabalhou muito. E se ele conseguiu ir atrás dos sonhos dele, vocês também vão conseguir”, disse a empresária.