O medo dos ingleses de passar a noite no México

A alegria e o alívio da Inglaterra pela vitória de virada sobre a República Democrática do Congo por 2 a 1, aos poucos vão dando lugar a uma preocupação intensa quanto às condições que vai enfrentar nas oitavas de final contra o México, que joga em casa no estádio Azteca no domingo, 5 de julho.

Primeiro caiu a ficha de que vão ter que jogar na altitude de 2 240 metros da Cidade do México. Um pesadelo que os brasileiros conhecem bem, pois os clubes e a seleção nacionais jogam – e reclamam – o tempo todo em estádios com ar rarefeito na Bolívia e no Peru. Estão pensando até em tomar viagra para entrar em campo mais dispostos.

Depois veio a preocupação com a torcida local. Não a do estádio, afinal, não há o que se fazer contra ela. A neura é com o que os mexicanos podem fazer perto do hotel durante a noite. No 16 avos de final, a delegação do Equador fez uma reclamação formal à Fifa de que ninguém conseguiu dormir direito devido a fogos de artifício explodindo durante as duas noites em que dormiram na capital, além da gritaria e de motos e carros estrondosos acelerando nos arredores.

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De novo, nada que os brasileiros já não estejam acostumados nas competições sulamericanas. Infelizmente.

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A Inglaterra exigiu da Fifa que a entidade providencie bloqueios ao redor do hotel para tentar evitar a baderna dos mexicanos.

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O técnico inglês, Thomas Tuchel, disse que gostaria de chegar na capital mexicana em cima do jogo – prática muito adotada pelos brasileiros – mas o protocolo da Fifa exige que as seleções cheguem à cidade do jogo no mínimo 24 horas antes da partida, para compromissos de reconhecimento do gramado, treino e entrevistas para a imprensa. “A recomendação é chegar dez dias antes — o que é tempo demais para nós — ou de última hora, o que não é permitido. Conversamos com equipes que fazem isso e elas dizem que viajam bem tarde no dia do jogo, se não tiverem tempo para se adaptar, e buscam um meio-termo. Isso vai continuar sendo uma desvantagem”.

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O vencedor de México x Inglaterra encara, nas quartas de final, quem se sair melhor na partida entre Brasil e Noruega.

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