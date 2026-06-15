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Esporte

O massacre da imprensa espanhola após empate com Cabo Verde: ‘Fiasco’

Uma das favoritas ao título, Espanha parou na defesa do adversário estreante em Copas do Mundo

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 18h18
Quatro jogadores de futebol da seleção espanhola, vestindo uniformes vermelhos e azuis, caminham no campo de grama verde com expressões sérias após uma partida
Seleção da Espanha perdeu para Cabo Verde na estreia da Copa do Mundo (Maddie Meyer - FIFA/FIFA/Getty Images)
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A Espanha ficou no empate sem gols com Cabo Verde nesta segunda, 15, em jogo válido pela primeira rodada do grupo H da Copa do Mundo. A seleção europeia é considerada uma das favoritas ao título do torneio, mas parou na defesa do estreante em Mundiais com o goleiro Vozinha fazendo defesas importantes. A imprensa espanhola não perdoou o tropeço da La Roja que ainda enfrenta Uruguai e Arábia Saudita na fase de grupos.

O jornal Marca descreveu como “Um desastre para começar” o resultado da seleção de Luis de la Fuente. 

“A seleção espanhola, irreconhecível, sem habilidade futebolística e recursos, não consegue vencer Cabo Verde, protagonista de um milagre”, escreveu o jornalista José Luis Hurtado. Os adversários africanos, segundo ele, proporcionaram “ a maior surpresa da Copa do Mundo” até aqui.

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O As usou o termo “Petardazo” utilizado para descrever um grande fracasso. “Espanha naufraga em sua estreia na Copa do Mundo diante de Cabo Verde. Nem mesmo a entrada de Lamine Yamal conseguiu salvar a má atuação em Atlanta”, diz a publicação assinada por Hector Martínez.

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O El País escreveu que “Cabo Verde estourou o balão da Espanha”, como uma decepção abrupta para o lado espanhol. “A seleção de Luis de la Fuente, uma das grandes favoritas ao título, não conseguiu superar a resistência da equipe africana estreante em uma partida sem brilho da Espanha, apesar do retorno de Lamine”, escreveu David Álvarez.

Para o La Vanguardia “ninguém esperava” o empate. “A responsabilidade está nas mãos de De la Fuente, que sem dúvida enfrentará duras críticas após a vergonhosa estreia da Espanha na Copa do Mundo, sem conseguir marcar um único gol contra a estreante Cabo Verde”, colocou o correspondente Luis Buxeres, diretamente de Atlanta, nos Estados Unidos, local da partida.

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O jornal ABC foi direto: “A Espanha começa com um fiasco”. Para o correspondente José Carlos Carabias, “a equipe se perdeu em um jogo insosso sem profundidade e empatou com Cabo Verde, que transformou seu goleiro em herói”.

Na próxima rodada, a Espanha enfrenta a Arábia Saudita, no dia 21, às 13h (horário de Brasília). Cabo Verde joga contra o Uruguai no mesmo dia, às 19h.

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Seleção de Futebol da Espanha
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