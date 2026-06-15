O massacre da imprensa espanhola após empate com Cabo Verde: ‘Fiasco’

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A favorita Espanha estreou na Copa do Mundo com um surpreendente empate sem gols contra Cabo Verde, que teve o goleiro Vozinha como destaque. A imprensa espanhola não perdoou o tropeço, classificando o resultado como um “desastre” e um “fiasco” para a seleção de Luis de la Fuente.

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A Espanha ficou no empate sem gols com Cabo Verde nesta segunda, 15, em jogo válido pela primeira rodada do grupo H da Copa do Mundo. A seleção europeia é considerada uma das favoritas ao título do torneio, mas parou na defesa do estreante em Mundiais com o goleiro Vozinha fazendo defesas importantes. A imprensa espanhola não perdoou o tropeço da La Roja que ainda enfrenta Uruguai e Arábia Saudita na fase de grupos.

O jornal Marca descreveu como “Um desastre para começar” o resultado da seleção de Luis de la Fuente.

“A seleção espanhola, irreconhecível, sem habilidade futebolística e recursos, não consegue vencer Cabo Verde, protagonista de um milagre”, escreveu o jornalista José Luis Hurtado. Os adversários africanos, segundo ele, proporcionaram “ a maior surpresa da Copa do Mundo” até aqui.

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O As usou o termo “Petardazo” utilizado para descrever um grande fracasso. “Espanha naufraga em sua estreia na Copa do Mundo diante de Cabo Verde. Nem mesmo a entrada de Lamine Yamal conseguiu salvar a má atuação em Atlanta”, diz a publicação assinada por Hector Martínez.

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O El País escreveu que “Cabo Verde estourou o balão da Espanha”, como uma decepção abrupta para o lado espanhol. “A seleção de Luis de la Fuente, uma das grandes favoritas ao título, não conseguiu superar a resistência da equipe africana estreante em uma partida sem brilho da Espanha, apesar do retorno de Lamine”, escreveu David Álvarez.

Para o La Vanguardia “ninguém esperava” o empate. “A responsabilidade está nas mãos de De la Fuente, que sem dúvida enfrentará duras críticas após a vergonhosa estreia da Espanha na Copa do Mundo, sem conseguir marcar um único gol contra a estreante Cabo Verde”, colocou o correspondente Luis Buxeres, diretamente de Atlanta, nos Estados Unidos, local da partida.

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O jornal ABC foi direto: “A Espanha começa com um fiasco”. Para o correspondente José Carlos Carabias, “a equipe se perdeu em um jogo insosso sem profundidade e empatou com Cabo Verde, que transformou seu goleiro em herói”.

Na próxima rodada, a Espanha enfrenta a Arábia Saudita, no dia 21, às 13h (horário de Brasília). Cabo Verde joga contra o Uruguai no mesmo dia, às 19h.