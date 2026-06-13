O lamento de um jogador iraniano

A presença da família de jogadores nas concentrações tem sido corriqueira nesta Copa do Mundo, e já até rendeu polêmica.

Para os jogadores do Irã, no entanto, a situação não é tão simples. A restrição de vistos por parte dos Estados Unidos levou a direção da federação do país a cortar a ida de parentes e amigos para a Copa do Mundo.

Segundo o volante Saeid Ezzatollahi, a Fifa descumpriu sua promessa de garantir vistos a toda a comissão técnica e agregados, o que causa prejuízo ao time. “Precisamos de toda a nossa equipe, especialmente das pessoas-chave que podem nos ajudar ao longo deste torneio”, afirma.

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Ezzatollahi disse ainda que a guerra no Irã tem pesado muito sobre os jogadores, mesmo enquanto tentam se concentrar apenas nos treinamentos. “Estamos aproveitando essa oportunidade e temos que dar tudo por aquilo que chamamos de amor. E esse amor, para nós, é o futebol”.

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A delegação do Irã confirmou que vai viajar de avião de Tijuana, onde está concentrada, para Los Angeles no domingo pela manhã. O time vai fazer um trabalho de reconhecimento do gramado no estádio de Los Angeles e realizar uma entrevista coletiva no próprio domingo, dorme na cidade e retorna ao México logo após sua estreia contra a Nova Zelândia na segunda-feira (15).

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(com agência Reuters)