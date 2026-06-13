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Esporte

O lamento de um jogador iraniano

Restrições americanas impedem famílias e parte da comissão técnica de acompanhar seleção na Copa

Por Felipe Carneiro, de Tijuana 13 jun 2026, 07h10
Jogadores de futebol em campo de grama verde, treinando sob um banner vermelho com a frase BIENVENIDOS A TIJUANA em branco. Um jogador de camisa roxa e calção verde corre atrás da bola, enquanto outros observam ou se preparam para o exercício. Há cones e pequenos arcos amarelos espalhados pelo campo. Ao fundo, edifícios modernos sob um céu claro
Jogadores do Irã treinam em Tijuana (Felipe Carneiro/VEJA)
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A presença da família de jogadores nas concentrações tem sido corriqueira nesta Copa do Mundo, e já até rendeu polêmica.

Para os jogadores do Irã, no entanto, a situação não é tão simples. A restrição de vistos por parte dos Estados Unidos levou a direção da federação do país a cortar a ida de parentes e amigos para a Copa do Mundo.

Segundo o volante Saeid Ezzatollahi, a Fifa descumpriu sua promessa de garantir vistos a toda a comissão técnica e agregados, o que causa prejuízo ao time. “Precisamos de toda a nossa equipe, especialmente das pessoas-chave que podem nos ajudar ao longo deste torneio”, afirma.

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Ezzatollahi disse ainda que a guerra no Irã tem pesado muito sobre os jogadores, mesmo enquanto tentam se concentrar apenas nos treinamentos. “Estamos aproveitando essa oportunidade e temos que dar tudo por aquilo que chamamos de amor. E esse amor, para nós, é o futebol”.

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A delegação do Irã confirmou que vai viajar de avião de Tijuana, onde está concentrada, para Los Angeles no domingo pela manhã. O time vai fazer um trabalho de reconhecimento do gramado no estádio de Los Angeles e realizar uma entrevista coletiva no próprio domingo, dorme na cidade e retorna ao México logo após sua estreia contra a Nova Zelândia na segunda-feira (15).

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(com agência Reuters)

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