O futuro da NBA tem sotaque francês

O Draft é um dos eventos mais esperados do calendário da NBA, a liga profissional de basquete dos Estados Unidos – talvez o mais sensacional torneio de esportes do planeta, mais até do que a Champions League de bola nos pés. E o que é o Draft? É a seleção anual de jovens jogadores para as equipes da temporada seguinte. E vale a seguinte regra geral: os que ficaram atrás no ano anterior têm mais chances de levar os melhores novatos. Agora em 2023, o sorteio – em 22 de junho – terá interesse especial, maior do que o de 2003, quando LeBron James era o principal nome da turma de calouros. Há imenso suspense, agora, para saber quem levará o francês Victor Wembanyama, de apenas 19 anos, o fenômeno dos fenômenos. O vento soprou, na largada, para o San Antonio Spurs. Na terça-feira (16), a franquia foi sorteada como a dona da primeira escolha no Draft. É muito provável, portanto, que Wembanyama vá para o Spurs.

Mas, afinal de contas, quem é o meninão que virou estrela instantânea, a ponto de já sair em fotos ao lado de Mbappé? Ele é um caso raro no basquete. Não é todo dia que se vê um jogador com 2,25 metros de altura e espaço para crescer mais. Estudos indicam que possa chegar aos 2,31 metros, o que o tornaria o jogador mais alto da história da liga, ao lado do romeno Gheorghe Muresan. Isso já seria suficiente para torná-lo um candidato ao estrelato, mas Wembanyama não para por aí. Alguém como ele não deveria ser tão habilidoso, pois atletas muitos grandes não têm bom controle de bola. O francês, contudo, a domina como se fosse um armador baixinho. Ele arremessa bem de longe, tem drible, velocidade e um estilo de jogo fluido. Em suma, faz de tudo em quadra, e isso é inédito e assustador, como se viu em suas partidas pelo Metropolitans 92, da França.