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Esporte

O efeito de Galvão Bueno na audiência do SBT

Emissora está transmitindo jogos da Copa do Mundo de 2026

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 13h05 | Atualizado em 17 jun 2026, 18h29
Três homens sorridentes, de meia-idade, vestindo blazers azuis e camisas verdes, com fones de ouvido e microfones de lapela, posam em frente a um estádio de futebol com gramado verde e arquibancadas cheias
Transmissão da estreia do Brasil na Copa do Mundo pelo SBT (Rogerio Pallatta/SBT)
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O investimento do SBT na Copa do Mundo de 2026 já começou a dar retorno. Na estreia da seleção brasileira no torneio, no sábado, 13, a cobertura realizada em parceria com a NSports alcançou mais de 22,5 milhões de telespectadores em todo o país. Segundo dados consolidados divulgados pela emissora nesta terça-feira, 16, o desempenho representou um crescimento de 322% na audiência nacional e de 313% na Grande São Paulo em comparação com a média das quatro semanas anteriores, garantindo ao canal a vice-liderança.

Para a cobertura do Mundial, o SBT montou uma operação especial diretamente dos Estados Unidos, com transmissões ao vivo e programas dedicados ao torneio, como o SBT Sports. Nos bastidores, porém, há a avaliação de que boa parte do resultado passa pela presença de Galvão Bueno. Contratado para reforçar o time esportivo da emissora, o narrador é considerado um dos principais trunfos da estratégia para atrair o público durante a competição e enfrentar a concorrência da Globo em um dos eventos mais disputados da televisão brasileira.

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A emissora da família Marinho, por sua vez, não colheu tantos frutos, pelo menos na estreia do Brasil no Mundial contra o Marrocos. Sem Galvão Bueno no comando, a Globo registrou a pior audiência em uma transmissão de jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo.

Após a publicação da nota, a emissora enviou uma nota à coluna GENTE informando que o jogo de estreia da seleção brasileira na Copa alcançou 49,9 milhões de pessoas, considerando TV Globo, Sportv e Ge TV, número 35% superior à média registrada no horário dos 4 sábados anteriores. Segundo os dados divulgados, a transmissão marcou 33 pontos no Ibope, “maior audiência aos sábados em 10 anos”.

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