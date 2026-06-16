O efeito de Galvão Bueno na audiência do SBT

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O investimento do SBT na Copa de 2026 já rende frutos. A estreia da seleção brasileira no torneio, transmitida em parceria com a NSports, alcançou mais de 22,5 milhões de telespectadores, garantindo a vice-liderança e um crescimento de audiência impressionante. A presença de Galvão Bueno é vista como um trunfo essencial.

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O investimento do SBT na Copa do Mundo de 2026 já começou a dar retorno. Na estreia da seleção brasileira no torneio, no sábado, 13, a cobertura realizada em parceria com a NSports alcançou mais de 22,5 milhões de telespectadores em todo o país. Segundo dados consolidados divulgados pela emissora nesta terça-feira, 16, o desempenho representou um crescimento de 322% na audiência nacional e de 313% na Grande São Paulo em comparação com a média das quatro semanas anteriores, garantindo ao canal a vice-liderança.

Para a cobertura do Mundial, o SBT montou uma operação especial diretamente dos Estados Unidos, com transmissões ao vivo e programas dedicados ao torneio, como o SBT Sports. Nos bastidores, porém, há a avaliação de que boa parte do resultado passa pela presença de Galvão Bueno. Contratado para reforçar o time esportivo da emissora, o narrador é considerado um dos principais trunfos da estratégia para atrair o público durante a competição e enfrentar a concorrência da Globo em um dos eventos mais disputados da televisão brasileira.

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A emissora da família Marinho, por sua vez, não colheu tantos frutos, pelo menos na estreia do Brasil no Mundial contra o Marrocos. Sem Galvão Bueno no comando, a Globo registrou a pior audiência em uma transmissão de jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo.

Após a publicação da nota, a emissora enviou uma nota à coluna GENTE informando que o jogo de estreia da seleção brasileira na Copa alcançou 49,9 milhões de pessoas, considerando TV Globo, Sportv e Ge TV, número 35% superior à média registrada no horário dos 4 sábados anteriores. Segundo os dados divulgados, a transmissão marcou 33 pontos no Ibope, “maior audiência aos sábados em 10 anos”.

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