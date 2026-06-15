Galvão Bueno reforça cofre e mostra força diante de novatos da Copa

Desde que saiu da Globo, em 2024, Galvão Bueno não perdeu relevância no mercado publicitário. Está aí o exemplo, agora como narrador do SBT, em sua primeira Copa do Mundo fora da emissora carioca. Tornou-se a figura esportiva que mais fechou contratos para comerciais durante o período do Mundial de seleções, sendo bastante disputado pela publicidade. Tem nada menos que onze campanhas simultâneas com sua imagem.

Entre as marcas associadas recentemente a Galvão estão: Coca-Cola (na qual narra a campanha Uncanned Emotions e ações com latas colecionáveis da Copa), PagBank (garoto-propaganda da empresa em campanha lançada em abril com o bordão “Haja coração”), Seara (protagonizando uma campanha de churrasco ao lado de Arnaldo Cezar Coelho), Casa de Bolos (anunciado nesta semana como novo embaixador da rede), Volkswagen, Atacadão, Coco Bambu, Tele Sena, PneuStore e Betnacional.

As marcas estão de olho na “memória afetiva” que Galvão carrega para diferentes gerações de torcedores. Sua voz remete a títulos mundiais, momentos históricos da Seleção e outros eventos esportivos, além de toda a emoção nostálgica que ele carrega. Aos 75 anos, Galvão segue narrando os momentos mais emblemáticos do esporte nacional. E sabendo lucrar com isso.

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