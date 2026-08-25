Nottingham Forest x Leeds: onde assistir, horário e escalações

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Nottingham Forest e Leeds United se reencontram na Copa da Liga Inglesa, apenas três dias após duelo pela Premier League. Pressionado pela derrota recente em casa, o Forest busca a revanche e deve rodar o elenco. O Leeds, embalado pela vitória e uma sequência invicta, volta ao City Ground com a chance de mais um triunfo. Promessa de um confronto intenso com possíveis escalações alternativas.

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Nottingham Forest e Leeds United se enfrentam nesta terça-feira, 25, às 16h (horário de Brasília), no City Ground, em Nottingham, pela segunda rodada da Copa da Liga Inglesa, a Carabao Cup. O confronto é eliminatório e acontece apenas três dias depois de as equipes terem se enfrentado no mesmo estádio pela abertura da Premier League.

O Nottingham Forest chega pressionado pela derrota justamente para o Leeds no último sábado. Em sua estreia no Campeonato Inglês, a equipe comandada por Oliver Glasner foi superada por 1 a 0, em casa, com um gol de falta de Anton Stach aos 43 minutos do segundo tempo. O resultado frustrou o primeiro compromisso oficial do novo treinador à frente do clube. Na pré-temporada, o Forest havia apresentado resultados melhores, incluindo vitórias sobre Bayer Leverkusen e Brest.

O Leeds, portanto, volta ao City Ground com a oportunidade de derrotar o mesmo adversário duas vezes em um intervalo de poucos dias. Além do resultado, a atuação defensiva na estreia foi um dos pontos positivos para Daniel Farke: o goleiro James Trafford, contratado para a nova temporada, não sofreu gols em sua primeira partida, enquanto Stach decidiu o confronto no fim. A equipe chega ainda sustentada por uma sequência invicta, tendo vencido cinco de seus últimos seis compromissos considerando também a preparação para a temporada.

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O Forest deve aproveitar a Copa da Liga para promover mudanças. Morgan Gibbs-White é desfalque por uma lesão no joelho e a expectativa é de que volte apenas para o confronto contra o Liverpool, pela Premier League. Nicolo Savona e Ryan Yates também estão no departamento médico. O goleiro brasileiro John pode ganhar uma oportunidade.

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No Leeds, Daniel Farke também pode rodar o elenco. Wilfried Gnonto, Noah Okafor e Mateo Joseph estão fora, assim como Ilia Gruev, que se recupera de um problema no joelho. A partida pode abrir espaço para nomes como Nico Elvedi, Sean Longstaff, Dan James e Largie Ramazani. O cenário reforça a possibilidade de escalações bastante diferentes em relação ao encontro da Premier League.

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Onde assistir à partida entre Nottingham Forest e Leeds?

Nottingham Forest e Leeds se enfrentam nesta terça-feira, 25, às 16h (horário de Brasília), no City Ground, pela segunda rodada da Copa da Liga Inglesa. A partida terá transmissão pela ESPN e pelo Disney+.

Prováveis escalações

Nottingham Forest: John Victor; Abbott, Ousmane Diomande e Murillo; Ola Aina, Xaver Schlager, Nicolás Domínguez e Luca Netz; Omari Hutchinson e Callum Hudson-Odoi; Chris Wood. Técnico: Oliver Glasner.

Leeds United: James Trafford; Nico Elvedi, Jaka Bijol e Tarik Muharemovic; James Justin, Sam Byram, Anton Stach e Sean Longstaff; Largie Ramazani e Dan James; Lukas Nmecha. Técnico: Daniel Farke.

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Arbitragem

Árbitro: Andrew Kitchen;

Assistentes: Mark Stevens e Alex James;

Quarto árbitro: Stephen Parkinson.