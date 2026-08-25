🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Esporte

Nottingham Forest x Leeds: onde assistir, horário e escalações

Equipes voltam a se enfrentar nesta terça-feira, 25, apenas três dias depois de duelo pela Premier League. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 10h08 | Atualizado em 25 ago 2026, 15h34
NOTTINGHAM, ENGLAND - OCTOBER 02: A general view of the City Ground, home of Nottingham Forest, during the UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD2 match between Nottingham Forest FC and FC Midtjylland at City Ground on October 02, 2025 in Nottingham, England. (Photo by Andrew Kearns - CameraSport via Getty Images)
City Ground, em Nottingham (Andrew Kearns - CameraSport/Getty Images)
Continua após publicidade
Nottingham Forest x Leeds: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Nottingham Forest e Leeds United se enfrentam nesta terça-feira, 25, às 16h (horário de Brasília), no City Ground, em Nottingham, pela segunda rodada da Copa da Liga Inglesa, a Carabao Cup. O confronto é eliminatório e acontece apenas três dias depois de as equipes terem se enfrentado no mesmo estádio pela abertura da Premier League.

O Nottingham Forest chega pressionado pela derrota justamente para o Leeds no último sábado. Em sua estreia no Campeonato Inglês, a equipe comandada por Oliver Glasner foi superada por 1 a 0, em casa, com um gol de falta de Anton Stach aos 43 minutos do segundo tempo. O resultado frustrou o primeiro compromisso oficial do novo treinador à frente do clube. Na pré-temporada, o Forest havia apresentado resultados melhores, incluindo vitórias sobre Bayer Leverkusen e Brest.

O Leeds, portanto, volta ao City Ground com a oportunidade de derrotar o mesmo adversário duas vezes em um intervalo de poucos dias. Além do resultado, a atuação defensiva na estreia foi um dos pontos positivos para Daniel Farke: o goleiro James Trafford, contratado para a nova temporada, não sofreu gols em sua primeira partida, enquanto Stach decidiu o confronto no fim. A equipe chega ainda sustentada por uma sequência invicta, tendo vencido cinco de seus últimos seis compromissos considerando também a preparação para a temporada.

Siga
Continua após a publicidade

O Forest deve aproveitar a Copa da Liga para promover mudanças. Morgan Gibbs-White é desfalque por uma lesão no joelho e a expectativa é de que volte apenas para o confronto contra o Liverpool, pela Premier League. Nicolo Savona e Ryan Yates também estão no departamento médico. O goleiro brasileiro John pode ganhar uma oportunidade.

Continua após a publicidade

No Leeds, Daniel Farke também pode rodar o elenco. Wilfried Gnonto, Noah Okafor e Mateo Joseph estão fora, assim como Ilia Gruev, que se recupera de um problema no joelho. A partida pode abrir espaço para nomes como Nico Elvedi, Sean Longstaff, Dan James e Largie Ramazani. O cenário reforça a possibilidade de escalações bastante diferentes em relação ao encontro da Premier League.

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

Continua após a publicidade

Onde assistir à partida entre Nottingham Forest e Leeds?

Nottingham Forest e Leeds se enfrentam nesta terça-feira, 25, às 16h (horário de Brasília), no City Ground, pela segunda rodada da Copa da Liga Inglesa. A partida terá transmissão pela ESPN e pelo Disney+.

Prováveis escalações

Nottingham Forest: John Victor; Abbott, Ousmane Diomande e Murillo; Ola Aina, Xaver Schlager, Nicolás Domínguez e Luca Netz; Omari Hutchinson e Callum Hudson-Odoi; Chris Wood. Técnico: Oliver Glasner.

Leeds United: James Trafford; Nico Elvedi, Jaka Bijol e Tarik Muharemovic; James Justin, Sam Byram, Anton Stach e Sean Longstaff; Largie Ramazani e Dan James; Lukas Nmecha. Técnico: Daniel Farke.

Continua após a publicidade

Arbitragem

  • Árbitro: Andrew Kitchen;
  • Assistentes: Mark Stevens e Alex James;
  • Quarto árbitro: Stephen Parkinson.
Publicidade
TAGS:
Copa da Liga Inglesa
Futebol: onde assistir
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).