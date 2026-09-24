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Esporte

Noruega x Dinamarca: onde assistir, horário e escalações

Equipes se enfrentam nesta quinta, 24, no Ullevaal Stadion, em Oslo, pela Nations League

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 10h56
OSLO, NORWAY - NOVEMBER 12: A general view of Ullevaal Stadion prior to kickoff during the UEFA EURO 2016 qualifier between Norway and Hungary on November 12, 2015 in Oslo, Norway. (Photo by Ragnar Singsaas/Getty Images)
Ullevaal Stadion, em Oslo (Ragnar Singsaas/Getty Images)
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Noruega x Dinamarca: onde assistir, horário e escalações Priorizar nos meus resultados Google

Noruega e Dinamarca se enfrentam nesta quinta-feira, 24, às 15h45 (de Brasília), no Ullevaal Stadion, em Oslo, pela primeira rodada do Grupo A4 da Liga A da Nations League 2026/27. As duas seleções dividem a chave com Portugal e País de Gales.

O confronto coloca frente a frente duas equipes que chegam à competição depois de trajetórias bastante diferentes na Copa do Mundo de 2026. A Noruega fez a melhor campanha de sua história no torneio ao alcançar as quartas de final. No caminho, a seleção de Erling Haaland eliminou o Brasil por 2 a 1 nas oitavas, antes de cair diante da Inglaterra, também por 2 a 1.

A Dinamarca, por sua vez, não disputou a Copa do Mundo de 2026. Depois de terminar em segundo lugar em seu grupo das Eliminatórias Europeias, atrás da Escócia, a equipe avançou à repescagem, goleou a Macedônia do Norte por 4 a 0 na semifinal e acabou eliminada pela República Tcheca na decisão. Após empate por 2 a 2, os dinamarqueses perderam nos pênaltis por 3 a 1.

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A Noruega segue dirigida por Ståle Solbakken, responsável pela campanha histórica no Mundial. O treinador manteve boa parte da base que chegou às quartas de final e volta a apostar em nomes como Martin Ødegaard, Antonio Nusa e, sobretudo, Erling Haaland.

Sem Sørloth, que não se recuperou de lesão, Oscar Bobb aparece como uma das alternativas para completar o setor ofensivo ao lado de Haaland e Nusa. A seleção norueguesa tenta aproveitar o embalo da Copa para consolidar também seu espaço entre as principais equipes da Europa.

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Na Dinamarca, Brian Riemer segue no comando e chega pressionado para o início da Nations League. O treinador também enfrenta desfalques importantes, entre eles Kasper Dolberg, Alexander Bah e Andreas Christensen. Com isso, jogadores como Pierre-Emile Højbjerg, Morten Hjulmand, Gustav Isaksen e Rasmus Højlund ganham ainda mais peso na formação dinamarquesa.

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Onde assistir à partida entre Noruega e Dinamarca hoje?

A partida entre Noruega e Dinamarca nesta quinta-feira, 24, pela primeira rodada da Liga A da Nations League 2026/27, no Ullevaal Stadion, em Oslo, terá transmissão ao vivo do Disney+, no streaming.

Prováveis escalações:

Noruega: Nyland; Ryerson, Ajer, Østigård e Wolfe; Ødegaard, Berge e Berg; Bobb, Haaland e Nusa. Técnico: Ståle Solbakken.

Dinamarca: Hermansen; Rasmus Kristensen, Andersen, Høgsberg e Mæhle; Højbjerg, Hjulmand e Froholdt; Isaksen, Højlund e Dorgu. Técnico: Brian Riemer.

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Arbitragem

  • Árbitro: Tobias Stieler (Alemanha);
  • Assistentes: Lasse Koslowski e Jonas Weickenmeier (ambos da Alemanha);
  • Quarto árbitro: Matthias Jöllenbeck (Alemanha);
  • VAR: Robert Schröder (Alemanha);
  • Assistente de VAR: Patrick Hanslbauer (Alemanha).
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TAGS:
Futebol: onde assistir
Noruega
Seleção de Futebol da Dinamarca
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