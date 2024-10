Neymar volta a campo pelo Al-Hilal, mas tem atuação morna

Neymar retornou aos gramados nesta segunda-feira, 21, durante partida entre Al-Hilal e Al Ain, pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Ásia. O placar final terminou em 5 a 4 para os sauditas, com uma atuação apagada do atacante brasileiro.

Foram 369 dias parado. O placar era de 5 a 3 para o Al-Hilal, quando o treinador Jorge Jesus ordenou que o atacante brasileiro entrasse em campo. O cronômetro marcava 76 minutos ou 31 minutos do segundo tempo. Até o fim do jogo, que teve 15 minutos de acréscimo, Neymar daria um chute cruzado a gol, defendido pelo goleiro do time adversário, e faria uma falta.

Neymar passou um ano se recuperando. Sua última partida foi em outubro de 2023, quando sofreu a lesão no ligamento cruzado anterior e nos meniscos durante uma partida da seleção brasileira contra o Uruguai, perdida pelo placar de 2 a 0. Desde então, o atacante passou por uma cirurgia e um processo intenso de reabilitação, que culminou em sua volta aos treinos no Al Hilal em setembro deste ano.

Ficar tanto tempo fora impacta o atleta de várias formas, dizem os especialistas. Fisicamente, perde ritmo de jogo, resistência específica do esporte e a força muscular necessária para a alta performance. Psicologicamente, a confiança no corpo pode ser um desafio, especialmente em esportes de contato, como o futebol. “Além disso, pode sentir mais pressão para retornar rapidamente ao nível esperado, o que pode gerar ansiedade”, diz Flávia Magalhães, médica do esporte, com mais de 20 anos de atuação no futebol. “Por outro lado, o tempo de recuperação bem conduzido e respeitado proporciona uma oportunidade para fortalecer áreas do corpo que suportam o joelho, o que pode minimizar riscos futuros.”

O Al-Hilal está na primeira posição do Grupo B (Oeste), com três vitórias em três jogos. O Al-Ahli está em segundo com os mesmos 9 pontos conquistados. Já o Al-Ain não venceu nenhum dos jogos que disputou e está em 11º no torneio. A equipe dos Emirados Árabes Unidos soma um empate e duas derrotas, com apenas um ponto.