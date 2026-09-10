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Esporte

Neymar provoca torcida do Atlético-MG durante jogo do Santos

Camisa 10 está afastado dos gramados por causa de uma lesão muscular

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 12h04 | Atualizado em 10 set 2026, 14h20
Neymar Jr. em duas poses: à esquerda, ajoelhado, gesticula com a mão direita, usando boné preto, óculos e agasalho preto e amarelo com estampas; à direita, sorrindo e olhando para a frente, com o mesmo boné e agasalho, e um homem de barba atrás
Neymar assiste a jogo do Santos em camarote na Vila Belmiro (X/Reprodução)
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Fora de campo por causa de uma lesão, Neymar encontrou uma maneira de participar do duelo entre Santos e Atlético-MG, na noite desta quarta-feira, 9, na Vila Belmiro. Das arquibancadas, o camisa 10 foi provocado por torcedores atleticanos e respondeu em tom de deboche.

“Eu, sem joelho, sou melhor que todo o seu time”, disparou o jogador, que acompanhava a partida de um dos camarotes. O momento foi registrado em vídeo e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais.

Neymar está afastado dos gramados por causa de uma lesão muscular na coxa direita. O Santos venceu o Atlético-MG por 2 a 0, no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Com o resultado, o Peixe pode perder por até um gol no jogo de volta, na próxima quarta-feira, 16, em Belo Horizonte, e ainda avançar à semifinal.

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