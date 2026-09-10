Neymar provoca torcida do Atlético-MG durante jogo do Santos
Camisa 10 está afastado dos gramados por causa de uma lesão muscular
Fora de campo por causa de uma lesão, Neymar encontrou uma maneira de participar do duelo entre Santos e Atlético-MG, na noite desta quarta-feira, 9, na Vila Belmiro. Das arquibancadas, o camisa 10 foi provocado por torcedores atleticanos e respondeu em tom de deboche.
“Eu, sem joelho, sou melhor que todo o seu time”, disparou o jogador, que acompanhava a partida de um dos camarotes. O momento foi registrado em vídeo e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais.
Neymar está afastado dos gramados por causa de uma lesão muscular na coxa direita. O Santos venceu o Atlético-MG por 2 a 0, no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Com o resultado, o Peixe pode perder por até um gol no jogo de volta, na próxima quarta-feira, 16, em Belo Horizonte, e ainda avançar à semifinal.
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