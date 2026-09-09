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Esporte

A indireta de Neymar ao ficar fora de convocação da Seleção Brasileira

Atacante compartilhou registros de treino em meio à divulgação de lista de Carlo Ancelotti

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 set 2026, 21h01 | Atualizado em 10 set 2026, 14h15
SANTOS, BRAZIL - JULY 25: Neymar Junior of Santos celebrates after scoring his team's second goal during the Brasileirao 2026 match between Santos and Chapecoense at Vila Belmiro Stadium on July 25, 2026 in Santos, Brazil. (Photo by Ricardo Moreira/Getty Images)
Neymar, do Santos (Ricardo Moreira/Getty Images)
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Após ficar fora da primeira convocação de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira nesta quarta-feira, 9, após a Copa do Mundo, Neymar publicou fotos de treino com uma mensagem sobre foco, recuperação e força mental. O assunto logo gerou especulações sobre uma reação à ausência de seu nome na lista. “Tudo é dobrado … treino, tratamento, foco e principalmente o mental! Seu mental que te faz recuperar mais rápido e melhor! Cabeça firme e seguir trabalhando. Tudo passa”, disse.

Embora seu futuro na seleção brasileira permaneça incerto – e ele próprio já tenha falado em uma despedida -, o atacante segue concentrado em sua recuperação física no Santos. O camisa 10 também usou as redes sociais para celebrar a convocação do colega santista Gabriel Bontempo. “Menino da Vila que joga com talento. Vai pra cima, Bontempo”, escreveu ele em seu perfil nas redes sociais.

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