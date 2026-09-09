A indireta de Neymar ao ficar fora de convocação da Seleção Brasileira

Após ficar fora da primeira convocação de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira nesta quarta-feira, 9, após a Copa do Mundo, Neymar publicou fotos de treino com uma mensagem sobre foco, recuperação e força mental. O assunto logo gerou especulações sobre uma reação à ausência de seu nome na lista. “Tudo é dobrado … treino, tratamento, foco e principalmente o mental! Seu mental que te faz recuperar mais rápido e melhor! Cabeça firme e seguir trabalhando. Tudo passa”, disse.

Embora seu futuro na seleção brasileira permaneça incerto – e ele próprio já tenha falado em uma despedida -, o atacante segue concentrado em sua recuperação física no Santos. O camisa 10 também usou as redes sociais para celebrar a convocação do colega santista Gabriel Bontempo. “Menino da Vila que joga com talento. Vai pra cima, Bontempo”, escreveu ele em seu perfil nas redes sociais.

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