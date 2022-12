Neymar diz que temeu por gravidade de lesão e passou noite chorando

Autor de um dos gols da goleada por 4 a 1 da seleção brasileira diante da Coreia do Sul nesta segunda-feira, 5, o atacante Neymar admitiu ter temido não retornar a tempo na Copa do Mundo do Catar pela lesão ligamentar lateral no tornozelo direito, junto com um pequeno edema ósseo. Em entrevista ao SporTV ainda em campo, o camisa 10 disse ter passado a noite chorando após a confirmação do problema – amparado por familiares.

“Com certeza, bateu um medo muito grande (sobre a lesão). Eu vinha muito bem, de uma temporada muito boa e sofrer uma lesão como eu sofri é bem duro. Passei a noite do chorando muito, meus familiares sabem, mas deu tudo certo. Valeu a pena, valeu o esforço. Ter ficado até 11h da manhã nesse dia tratando com o fisioterapeuta, e nos outros dias até 5h, 6h da manha. Todo o sofrimento é válido para que a gente possa coroar um título”, disse Neymar.

“Quando eu me machuquei passaram mil coisas: dúvidas, medos… e eu tive todo o suporte dos companheiros e da família. Recebi boas mensagens, mandando boas energias. Isso me confortou bastante. Agradeço por quem orou, mando mensagem. Não tenho como agradecer. Agora vou fazer de tudo para a seleção ganhar, estou aqui com essa missão”, completou, em entrevista coletiva.

O atacante de 30 anos marcou o segundo tento do Brasil, ao converter o pênalti, deslocando o goleiro Seung-gyu Kim.

Neymar foi substituído aos 36 minutos do segundo tempo, após ter desfalcado a seleção contra a Suíça e Camarões, pela fase de grupos.

“Não senti nada no tornozelo”, disse o jogador ao ser questionado se a lesão o incomodou durante a partida.

“Agradeço a Deus por me dar forças para voltar, para conseguir tudo o que precisava para voltar. Aos médicos, filho, companheiros que foram muito importantes para mim”, completou na entrevista coletiva.

O camisa 10 da seleção ainda igualou Ronaldo e Pelé como únicos brasileiros a balançar a rede em três Copas do Mundo diferentes (Neymar fez em 2014, 2018 e 2022). Questionado sobre o feito, disse:

“É um orgulho muito grande, alcancei coisas que jamais imaginei que iria alcançar. Então estou muito contente, muito feliz”.

Neymar, que marcou sete vezes em Copas do Mundo, também é o segundo maior artilheiro da história da seleção brasileira. O mais badalado jogador do atual plantel tem 76 gols e está a apenas um gol de Pelé, o líder, com 77.

