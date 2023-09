Neymar bate recorde de Pelé de gols em jogos oficiais pela seleção

Neymar marcou os seus 78º e 79º gols pelo Brasil na noite desta sexta-feira, contra a Bolívia, no Mangueirão, em Belém, e se tornou o maior artilheiro da seleção em jogos oficiais, segundo as contas da Fifa. O atacante superou Pelé, que tem 77 gols. Na contagem da CBF, porém, que também considera partidas contra clubes e combinados, o Rei do Futebol segue à frente, com 95 gols.

O atual camisa 10 marcou o quarto gol do Brasil, no segundo tempo, ao finalizar dentro da área depois de boa jogada de Raphinha. Neymar comemorou com socos no ar, em homenagem a Pelé. O quinto veio já nos acréscimos da partida, sacramentando a goleada de 5 a 1 (Rodrygo, duas vezes, e Raphinha completaram o placar; Ábrego descontou para a Bolívia). No primeiro tempo do jogo, Neymar chegou a perder um pênalti, defendido pelo goleiro. A partida foi a estreia do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Neymar chegou aos 79 gols em 125 jogos. Pelé marcou 77 em 91 partidas.