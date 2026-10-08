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Esporte

Netflix quer última Copa do Mundo de Marta; entenda

Camisa 10 do Brasil disputará o torneio pela última vez em 2027

Por Flávio Monteiro 8 out 2026, 17h42
marta
A atacante Marta (Lívia Villas Boas/CBF)
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A Netflix anunciou a produção de um documentário sobre Marta, a rainha do futebol, nesta quinta-feira, 8. De acordo com a plataforma, as gravações já estão em andamento e vão acompanhar a preparação da icônica jogadora brasileira para sua última Copa do Mundo com a amarelinha, em 2027. “O documentário sobre essa lenda viva já está em produção”, afirmou o perfil oficial da Netflix no Instagram.

Dona de uma trajetória inigualável no futebol feminino, Marta foi eleita seis vezes a Melhor Jogadora do Mundo pela FIFA e é a maior artilheira da história da Seleção Brasileira, considerando as equipes masculina e feminina. A jogadora também foi eleita pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) como a maior jogadora de futebol de todos os tempos. O documentário integrará um ano marcante para a atleta, que, além da participação na Copa, terá sua história contada em uma cinebiografia.

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