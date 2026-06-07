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O lateral-direito Wesley, de 22 anos, foi cortado da Copa do Mundo após sofrer uma lesão muscular na coxa durante amistoso. Emocionado, o jogador se manifestou nas redes sociais, lamentando a interrupção do sonho, mas prometendo superação. Éderson, meio-campista do Atalanta, foi convocado para substituí-lo.

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O lateral-direito Wesley, de 22 anos, usou as redes sociais para se manifestar sobre a notícia de que foi cortado e não vai disputar sua primeira Copa do Mundo neste domingo, 7. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fez o anúncio após exames de imagem confirmarem uma lesão muscular na coxa do jogador, que sentiu dores e precisou ser substituído no amistoso contra o Egito neste sábado, 6.

Em sua conta no Instagram, Wesley postou uma foto mostrando quando chorou já fora de campo e recebendo suporte da equipe médica da seleção. No texto, lamentou que a lesão tenha interrompido o sonho de integrar a seleção brasileira em uma Copa do Mundo.

“Nem toda batalha é vencida em campo. Hoje preciso interromper um sonho por causa de uma lesão. Dói não poder continuar vestindo a camisa da seleção brasileira neste momento, mas quem conhece a minha história sabe que desistir nunca foi uma opção.”

Na sequência, relembrou dificuldades vividas no passado e o sacrifício até conquistar seu espaço no universo do futebol profissional.

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“Eu vim de longe. Passei por dificuldades, enfrentei desafios e precisei superar muitos obstáculos para chegar até aqui. Nada me foi dado. Cada conquista foi construída com trabalho, fé, sacrifício e muita resiliência.”

Wesley afirmou que está confiante de que voltará mais forte após esta adversidade que está enfrentando e agradeceu pelo carinho da torcida.

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“Esse não é o fim de um sonho. É apenas mais um capítulo da minha história. A queda faz parte do caminho. Levantar sempre foi a minha maior força”, disse.

Lesão na coxa esquerda

Por volta dos 15 minutos do primeiro tempo, Wesley sentiu dor na coxa esquerda, perto da virilha, e ficou agachado no campo solicitando ajuda da equipe médica. Ele precisou ser substituído por Danilo.

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Tanto no gramado quanto no banco, demonstrou sinais de dor e chegou a chorar, recebendo apoio dos colegas.

A vitória por 2 a 1 contra o Egito foi o último compromisso da seleção antes da estreia na Copa no próximo sábado, 13, quando o elenco enfrentará o Marrocos.

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Neste domingo, 7, a CBF explicou que uma ressonância magnética constatou uma lesão muscular no músculo adutor da coxa esquerda. Como a seleção brasileira está a menos de uma semana de sua estreia na Copa, não haverá tempo hábil para recuperação e Wesley foi cortado. O atleta de 22 anos disputaria sua primeira Copa do Mundo.

Para substituí-lo, foi convocado o meio-campista Éderson, de 26 anos, que joga no Atalanta e se juntará ao grupo comandado pelo técnico Carlo Ancelotti nesta segunda-feira, 8, nos Estados Unidos.