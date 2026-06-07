‘Nem toda batalha é vencida em campo’, diz Wesley após ser cortado da Copa
Lateral-direito sofreu lesão na coxa esquerda em amistoso contra Egito e não acompanha seleção brasileira no mundial; Éderson vai substituí-lo
O lateral-direito Wesley, de 22 anos, usou as redes sociais para se manifestar sobre a notícia de que foi cortado e não vai disputar sua primeira Copa do Mundo neste domingo, 7. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fez o anúncio após exames de imagem confirmarem uma lesão muscular na coxa do jogador, que sentiu dores e precisou ser substituído no amistoso contra o Egito neste sábado, 6.
Em sua conta no Instagram, Wesley postou uma foto mostrando quando chorou já fora de campo e recebendo suporte da equipe médica da seleção. No texto, lamentou que a lesão tenha interrompido o sonho de integrar a seleção brasileira em uma Copa do Mundo.
“Nem toda batalha é vencida em campo. Hoje preciso interromper um sonho por causa de uma lesão. Dói não poder continuar vestindo a camisa da seleção brasileira neste momento, mas quem conhece a minha história sabe que desistir nunca foi uma opção.”
Na sequência, relembrou dificuldades vividas no passado e o sacrifício até conquistar seu espaço no universo do futebol profissional.
“Eu vim de longe. Passei por dificuldades, enfrentei desafios e precisei superar muitos obstáculos para chegar até aqui. Nada me foi dado. Cada conquista foi construída com trabalho, fé, sacrifício e muita resiliência.”
Wesley afirmou que está confiante de que voltará mais forte após esta adversidade que está enfrentando e agradeceu pelo carinho da torcida.
“Esse não é o fim de um sonho. É apenas mais um capítulo da minha história. A queda faz parte do caminho. Levantar sempre foi a minha maior força”, disse.
Lesão na coxa esquerda
Por volta dos 15 minutos do primeiro tempo, Wesley sentiu dor na coxa esquerda, perto da virilha, e ficou agachado no campo solicitando ajuda da equipe médica. Ele precisou ser substituído por Danilo.
Tanto no gramado quanto no banco, demonstrou sinais de dor e chegou a chorar, recebendo apoio dos colegas.
A vitória por 2 a 1 contra o Egito foi o último compromisso da seleção antes da estreia na Copa no próximo sábado, 13, quando o elenco enfrentará o Marrocos.
Neste domingo, 7, a CBF explicou que uma ressonância magnética constatou uma lesão muscular no músculo adutor da coxa esquerda. Como a seleção brasileira está a menos de uma semana de sua estreia na Copa, não haverá tempo hábil para recuperação e Wesley foi cortado. O atleta de 22 anos disputaria sua primeira Copa do Mundo.
Para substituí-lo, foi convocado o meio-campista Éderson, de 26 anos, que joga no Atalanta e se juntará ao grupo comandado pelo técnico Carlo Ancelotti nesta segunda-feira, 8, nos Estados Unidos.