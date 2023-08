Na Sul-Americana, time misto do Corinthians garante vaga nas quartas

Na base da raça e muita disposição, o Corinthians mostra que está reencontrando seu futebol. O novo exemplo ocorreu na última terça-feira (8), quando o clube comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, jogando com uma equipe mista, conseguiu a classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana, ao empatar em 0 a 0 com o Newell’s Old Boys, na cidade de Rosário. No jogo de ida, os corintianos haviam vencido por 2 a 1 na Neo Química Arena. Após um começo de trabalho inconstante, em que ficou ameaçado de perder o cargo, Luxemburgo leva a equipe ao 10º jogo de invencibilidade.

Classificado, o Corinthians aguarda o vencedor da disputa entre Goiás e Estudiantes-ARG, que fazem nesta quarta (9) o segundo jogo do mata-mata das oitavas, em Goiânia. Na primeira partida, deu Estudiantes, que fez 3 a 0 e chega ao centro-oeste com a mão na vaga. Os duelos pelas quartas de final devem ocorrer nas semanas de 23 e 30 de agosto. Para o Timão, a classificação também fez bem para os cofres do clube, que já receberam cerca de R$ 5,5 milhões pela atual campanha.

Violência e pressão total

A partida em Rosário foi marcada por episódios de violência antes mesmo de a bola rolar. Torcedores do Newell’s foram flagrados em atos racistas contra a torcida corintiana, dentro do estádio Marcelo Bielsa. Quando o árbitro deu início ao jogo, os donos da casa partiram para frente. Com uma equipe repleta de jovens, já que Luxemburgo decidiu poupar alguns titulares, como o meia Renato Augusto (que nem viajou com a delegação) e os laterais Fábio Santos e Fagner, o Corinthians sentiu a pressão nos primeiros minutos. Extremamente recuada, a equipe brasileira ficou cercada. Sem seu melhor atacante, Roger Guedes, recentemente vendido ao futebol do Catar, o time não chegava ao gol adversário. Apesar do domínio, a pontaria argentina não estava afiada. Foram mais de 15 chutes somente na primeira etapa. A maioria para fora e os que foram ao gol, pararam facilmente nas mãos de Cássio.

No intervalo, uma briga entre torcedores das duas equipes atrasou a entrada dos visitantes ao gramado. Na segunda etapa, Luxemburgo, sentindo que o Timão poderia sucumbir, mexeu e pôs mais experiência em campo, com Fagner, Fábio Santos e o meia Giuliano. As mudanças melhoraram ligeiramente o desempenho do time, que conseguiu algumas escapadas ao ataque, além de equilibrar a disputa no meio. Na reta final, o Newell’s foi para o tudo ou nada. Aos 36 minutos, Gomez bateu cruzado e Fábio Santos salvou o Corinthians, afastando a bola, em cima da linha. Aos 44 minutos, Ortiz também chegou perto, mas não conferiu, encerrando as chances dos donos da casa e garantindo a vaga ao Timão.

Classificação no minuto final

Em Fortaleza, também na terça, os donos da casa também garantiram um lugar nas quartas. A classificação foi dramática e veio aos 45 minutos do segundo tempo, quando o atacante Marinho acertou um belo chute em cobrança de falta para empatar a partida em 1 a 1 com o Libertad-PAR, levando a Arena Castelão a loucura. No primeiro jogo, o Tricolor do Ceará havia vencido o rival, fora de casa, por 2 a 1.

Foi a primeira vez que o clube avançou às quartas da competição. A vaga também veio no mesmo dia e que o Fortaleza recebeu punição da Fifa, que proibiu o time de fazer contratações por duas janelas, além de suspender o centroavante argentino Lucero. O caso ocorreu após ação do Colo-Colo-CHI, ex-clube do jogador.

O próximo rival da equipe no torneio sairá da disputa entre América-MG e Red Bull Bragantino, que jogam nesta quinta-feira (10), em Bragança Paulista. O jogo de ida foi 1 a 1.

Líder do Brasileirão, o Botafogo visita, nesta quarta-feira, o Guaraní-PAR, às 19h (horário de Brasília), com a vantagem de um gol, por ter vencido a primeira partida por 2 a 1. A equipe do técnico Bruno Lage não poderá contar com o artilheiro Tiquinho Soares, lesionado. O jogo será transmitido pelo Paramount+ (streaming). O outro brasileiro nas oitavas é o São Paulo, que precisa vencer o São Lorenzo no Morumbi, já que no duelo de ida, foi derrotado por 1 a 0. A partida será nesta quinta-feira (9), às 19h, com transmissão da ESPN (canal fechado_ e o streaming Star+. Goiás x Estudiantes, também nesta quarta, será transmitido pela ESPN (canal fechado) e Star+ (streaming).