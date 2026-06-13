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Esporte

Na Copa do Mundo, prefeito de Nova York exalta ex-craque do Brasil

Zohran Mandani fez comentário enquanto falava da estreia da Seleção Brasileira, neste sábado, 13

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jun 2026, 19h38 | Atualizado em 13 jun 2026, 19h39
Homem de pele morena, barba escura e terno cinza, camisa azul clara e gravata estampada, gesticula com as mãos abertas enquanto fala em um microfone. Ao fundo, árvores e um letreiro azul com a palavra FIFA em branco
Zohran Mamdani, prefeito de Nova York (Selcuk Acar/Anadolu/Getty Images)
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O prefeito de Nova York (EUA), Zohran Mandani, surpreendeu ao exaltar o ex-jogador brasileiro Sócrates, ídolo do Corinthians e capitão do Brasil na Copa de 1982. O comentário foi feito quando o democrata falava sobre a estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026, que acontece nos Estados Unidos, México e Canadá.

“Enquanto aguardamos Brasil contra Marrocos, tenho pensado ultimamente em Sócrates, não o filósofo grego antigo, mas o maestro do meio-campo brasileiro. Sócrates jogou tanto no Brasil quanto na Seleção nas décadas de 1970 e 1980. Incluindo a Copa do Mundo de 1982, onde foi capitão da seleção. Foram anos difíceis no Brasil”, disse.

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Adversário político do presidente Donald Trump, Mamdani aproveitou para citar a ditadura militar brasileira e a Democracia Corinthiana, movimento liderado por Sócrates, Casagrande e outros jogadores do Corinthians. “Uma junta militar repressiva governava o país, impondo seu domínio pela força. No Corinthians, o clube que ele capitaneava, Sócrates e seus companheiros de equipe participaram daquilo com que os brasileiros comuns sonhavam: democracia”, comentou.

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Leia também: Por que ex-jogadores da Seleção só vão a estádio de terno e gravata?

Ao encerrar o discurso, Mamdani ainda brincou com os torcedores dos dois países que se enfrentariam na estreia da Seleção. “Se você está torcendo pelo Brasil, aproveite uma coxinha no Bar Goiano. Se está apoiando os Leões do Atlas, vá ao Tatara Kitchen para um prato delicioso”, disse.

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Sócrates, pelo Brasil, na Copa do Mundo de 1986 contra a Espanha -
Sócrates, pelo Brasil, na Copa do Mundo de 1986 contra a Espanha – (David Cannon/Allsport/Getty Images)
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