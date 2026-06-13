Copa do Mundo: por que ex-jogadores da seleção só vão a estádio de terno

Chama a atenção o alinhamento de figurino entre ex-jogadores da seleção brasileira. Nas entradas para comentar ou dar entrevista sobre a estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026, não tem um que não opte por um look composto por terno e gravata.

A roupa social faz parte da imagem que gostam de passar: craques que agora representam o país na figura de porta-vozes de outras gerações. Todos estão ali a convite da própria Fifa. Bebeto, Júlio César e Ronaldo são alguns dos que escolheram bem suas gravatas para esta estreia.

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