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Esporte

Copa do Mundo: por que ex-jogadores da seleção só vão a estádio de terno

Brasil estreia no Mundial neste sábado, 13

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jun 2026, 18h55 | Atualizado em 15 jun 2026, 12h51
Três repórteres em campo, com um estádio lotado ao fundo. Uma mulher de camisa azul segura um microfone para um homem de terno e gravata, que fala. Outro homem de camisa polo azul, com um microfone na mão, observa a conversa
Bebeto com repórteres da Globo na estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026 (Globo/Reprodução)
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Chama a atenção o alinhamento de figurino entre ex-jogadores da seleção brasileira. Nas entradas para comentar ou dar entrevista sobre a estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026, não tem um que não opte por um look composto por terno e gravata.

A roupa social faz parte da imagem que gostam de passar: craques que agora representam o país na figura de porta-vozes de outras gerações. Todos estão ali a convite da própria Fifa. Bebeto, Júlio César e Ronaldo são alguns dos que escolheram bem suas gravatas para esta estreia.

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