Morre Romualdo Arppi Filho, o árbitro da final da Copa de 1986

O ex-árbitro Romualdo Arppi Filho, de 84 anos, morreu na manhã deste domingo, 5, em um hospital em Santos, no litoral paulista. Ele ficou conhecido por ter apitado a final da Copa do Mundo entre Argentina e Alemanha, em 1986, realizada no México. Naquela edição do Mundial, a seleção argentina conquistou o bicampeonato por 3 a 2, consolidando Diego Maradona (1960-2020) como um ídolo internacional.

Arppi Filho foi o segundo brasileiro a atuar em uma final de Copa do Mundo – o primeiro foi Arnaldo Cezar Coelho, em 1982 – e foi árbitro da Fifa entre 1963 e 1990. Por sua atuação na competição em 1986, ele se tornou o primeiro vencedor do prêmio de “Melhor Árbitro do Mundo” da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS, na sigla em inglês) no ano de 1987.

Em seu currículo, constam também a atuação nos Jogos Olímpicos de 1968, no México, de 1980 (em Moscou) e de 1984 (em Los Angeles). Ele foi ainda o árbitro da final do Mundial de Clubes no ano de 1984.

Romualdo Arppi Filho nasceu em Santos no dia 7 de janeiro de 1939. Segundo o portal de notícias G1, ele fazia tratamento renal e estava internado no Hospital Ana Costa.