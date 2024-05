Morre o jornalista esportivo Antero Greco, aos 69 anos

O jornalista esportivo Antero Greco morreu na madrugada desta quinta-feira, 16, aos 69 anos, em função de um tumor cerebral. O comentarista da ESPN, que estava internado no Mirante da Beneficência Portuguesa, em São Paulo, enfrentava a doença desde 2022.

A notícia foi confirmada pelo veiculo em que trabalhou por 30 anos. “Antero Greco deixa não só o Jornalismo órfão neste dia, mas também o fã de esporte que se acostumou a assistir à extraordinária dupla com Amigão durante tantas e tantas noites de SportsCenter”, diz a nota nas redes sociais da ESPN. “A TV brasileira perde um dos maiores.”

O Jornalismo, assim mesmo, com J maiúsculo, está de luto. Morreu nesta madrugada Antero Greco, um dos maiores ícones da história da ESPN e da comunicação no Brasil.

Antero Greco deixa não só o Jornalismo órfão neste dia, mas também o fã de esporte que se acostumou a assistir à… pic.twitter.com/8YfNbWiPnN — ESPN Brasil (@ESPNBrasil) May 16, 2024

Natural da capital paulista, Greco estudou jornalismo na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP), em 1981. Já durante a década de 1970, começou sua carreira no jornal Estado de São Paulo, como revisor de anúncios. No mesmo veículo, passou por diversos cargos na editoria de esportes, até se tornar editor e colunista. A atuação do comentarista na ESPN começou em 1994, onde ficou marcado pela parceria de sucesso com Paulo Soares, no comando do SportsCenter. Antero deixa a mulher, Leila Maria de Brito Greco, os filhos João Paulo de Brito Greco e Maria Cristina de Brito Greco.

O velório do jornalista será realizado no Cemitério do Redentor, à partir do meio-dia. O sepultamento ocorrerá às 16 horas, na Avenida Dr. Arnaldo, número 1105, no bairro Sumaré, em São Paulo.