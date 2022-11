Messi, Cristiano, Brasil e mais: os recordes que podem ser batidos na Copa

Importantes recordes podem ser igualados ou superados entre 20 de novembro e 18 de dezembro, quando os olhos do planeta estarão voltados para a Copa do Mundo no Catar. O tradicional guia da PLACAR do Mundial, já disponível nas bancas de todo o país e em nossas plataformas digitais, compilou algumas destas marcas, que incluem estrelas como Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, e a seleção brasileira. Confira abaixo:

Olha o Messi aí…

O genial canhoto argentino tem 19 jogos em Copas do Mundo, desde a sua estreia, em 2006. Caso atue nas três partidas da primeira fase, superará os compatriotas Maradona (21 jogos) e Mascherano (20), e o brasileiro Cafu (20). Na eventualidade de uma boa campanha, que chegue à semifinal (o que garante sete partidas em virtude da disputa de terceiro lugar), ele se tornará o jogador com mais atuações na história do torneio (26).

‘Allonz enfants’

Nas três últimas edições de Mundiais os detentores da taça foram eliminados logo na fase de grupos. É bom a França, vencedora de 2018, abrir os olhos.

Nem Pelé fez isso

Se marcar ao menos um gol no Catar, o português Cristiano Ronaldo terá furado a rede em cinco Copas sucessivas — algo que nem o rei do futebol conseguiu.

Vem aí a sexta taça?

“Todo mundo tenta, mas só o Brasil é penta.” O bordão, cantado desde a Copa da Coreia do Sul e Japão, em 2002, completa agora 20 anos. Como a Itália ficou no meio do caminho, só a Alemanha pode empatar a disputa. França, Argentina e Uruguai buscam chegar ao grupo dos tri.