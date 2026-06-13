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Melhor da semana: a Copa mais democrática da história da TV

A pulverização das transmissões permite que o torcedor escolha entre emissoras e outras plataformas

Por Giovanna Fraguito, Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jun 2026, 08h00
Três apresentadores em um estúdio colorido. Um homem de terno azul escuro está em pé, pensativo, à esquerda da bandeira do México. Outros dois, um homem e uma mulher, sentam-se em poltronas azuis à direita, diante da bandeira da África do Sul. Um X branco separa as bandeiras. O cenário tem formas geométricas em tons vibrantes de azul, verde, roxo e amarelo
Tiago Leifert na transmissão da abertura da Copa no SBT (X/Reprodução)
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A Copa do Mundo de 2026 começou com um ganho para o torcedor: em vez de uma transmissão centralizada em poucos canais, o Mundial se espalhou pela TV aberta, TV paga, streaming e YouTube. A Globo segue com peso de tradição, o SBT voltou ao jogo, o Sportv mantém a cobertura para assinantes, e a CazéTV aparece como símbolo mais evidente da virada digital, com todos os 104 jogos do torneio.

A mudança não nasceu agora. Em 2022, a CazéTV já havia testado uma nova linguagem na Copa do Catar, com transmissões digitais, tom informal e forte apelo entre o público mais jovem. Mas, em 2026, a pulverização ganhou outra escala. A plataforma de Casimiro Miguel passou a exibir todas as partidas, enquanto Globo e SBT dividiram espaço na TV aberta, e outras frentes, como Globoplay, GE TV e N Sports, ampliaram as opções para o público. A Copa de 2026 reforça um movimento presente em outras áreas: o Mundial deixou de caber em uma única tela.

Quem ganha com isso? O telespectador, claro, que agora tem mais opções para vibrar, torcer e sofrer pelas seleções que disputam a Copa.

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