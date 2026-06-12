Com Anitta, Brasil tem estreia antecipada na Copa do Mundo
Brasileira integra a cerimônia de abertura nos Estados Unidos, em Los Angeles
A Seleção Brasileira só estreia na Copa do Mundo de 2026 neste sábado, 13, contra o Marrocos, mas o país terá uma representante no Mundial já nesta sexta-feira, 12. Anitta será uma das atrações da cerimônia de abertura dos Estados Unidos, em Los Angeles. A apresentação acontece no SoFi Stadium, antes da partida entre Estados Unidos e Paraguai. Os shows estão previstos para começar às 20h30, no horário de Brasília, enquanto a bola rola às 22h.
Além de Anitta, a cerimônia americana terá nomes como Katy Perry, LISA, Rema, Tyla e Future. A Copa de 2026 conta com três eventos oficiais de abertura, um em cada país-sede: México, Canadá e Estados Unidos.
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