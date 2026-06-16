Mbappé x Mané: veja as escalações de França e Senegal
Craques serão titulares na partida de estreia no Mundial
As seleções de França e Senegal estão escaladas para o jogo desta terça-feira, 16, que começa às 16h em Nova Jersey.
O jogo marca um reencontro histórico. Em 31 de maio de 2002, a Copa do Mundo presenciava uma das maiores zebras de sua história.
Escalação da França
Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernández, Rabiot, Tchouaméni, Olise, Dembélé, Doué e Mbappé
𝐋𝐞 𝐗𝐈 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞𝐫 𝐧𝐨𝐭𝐫𝐞 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐞Siga
Rendez-vous à 21h00 pour le 1er match face au Sénégal, en direct sur M6 et beIN SPORTS 1 #FRASEN | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/hdn3Pouvoc
— Equipe de France (@equipedefrance) June 16, 2026
Escalação de Senegal
Mendy, Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf, Gana Gueye, Pape Gueye, Camara, Mané, Nicolas Jackson e Sarr
Notre onze de départ contre la France #FRASEN | #FIFAWC2026 pic.twitter.com/k9rpMMzX9M
— Equipe du Sénégal (@GaindeYi) June 16, 2026