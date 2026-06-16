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Esporte

Mbappé x Mané: veja as escalações de França e Senegal

Craques serão titulares na partida de estreia no Mundial

Por Ígor Resende 16 jun 2026, 15h42 | Atualizado em 16 jun 2026, 15h46
Vista aérea de um estádio de futebol lotado sob céu azul com nuvens esparsas. O campo verde listrado tem jogadores em campo, e as arquibancadas estão repletas de torcedores. Dois telões grandes exibem informações do jogo.
França e Senegal voltam a se enfrentar na estreia de uma Copa do Mundo (Darrian Traynor/Getty Images)
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Mbappé x Mané: veja as escalações de França e Senegal Priorize VEJA no Google

As seleções de França e Senegal estão escaladas para o jogo desta terça-feira, 16, que começa às 16h em Nova Jersey.

O jogo marca um reencontro histórico. Em 31 de maio de 2002, a Copa do Mundo presenciava uma das maiores zebras de sua história.

Escalação da França

Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernández, Rabiot, Tchouaméni, Olise, Dembélé, Doué e Mbappé

Escalação de Senegal

Mendy, Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf, Gana Gueye, Pape Gueye, Camara, Mané, Nicolas Jackson e Sarr

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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Seleção de Futebol da França
Seleção de Futebol do Senegal
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