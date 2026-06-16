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Esporte

24 anos depois: França busca revanche contra Senegal em estreias 

Seleção africana fez história, enquanto campeã de 1998 amargou eliminação precoce

Por Ígor Resende 16 jun 2026, 13h16
Papa Bouba Diop, jogador de Senegal, comemora gol em partida de futebol. Ele veste camisa branca com detalhes verdes e amarelos, shorts verdes e meias brancas com listras coloridas, número 19. Um jogador francês de camisa azul e shorts brancos aparece desfocado ao fundo, em campo verde com torcida nas arquibancadas
Papa Bouba Diop comemora gol contra a França (Andreas Rentz/Bongarts/Getty Images/Getty Images)
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O jogo entre França e Senegal nesta terça-feira, 16, marca um reencontro histórico. Em 31 de maio de 2002, a Copa do Mundo presenciava uma das maiores zebras de sua história. 

A seleção francesa, então campeã de 1998 e futura vice em 2006, estreou com derrota para Senegal – 42ª do ranking da Fifa à época.

A partida disputada em Seul, na Coreia do Sul, foi a de abertura do Mundial e acabou em 1 a 0, com gol do volante senegalês Papa Bouba Diop. 

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O resultado não foi algo isolado. Senegal terminaria a fase de grupos invicto e classificado, com os empates diante da Dinamarca e do Uruguai. Já a França amargaria a lanterna do grupo e uma eliminação precoce, no que viria a ser conhecida como a “maldição das campeãs”.

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Já a campanha histórica de Senegal não parou por aí. Eliminaram a Suécia nas oitavas, por 2 a 1, e perderam para a Turquia por 1 a 0 nas quartas. As duas partidas do mata-mata foram decididas na prorrogação, com gol de ouro. Caso avançasse, a seleção senegalesa enfrentaria os brasileiros na semifinal.

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Sem França, deu Brasil

A seleção brasileira aproveitou a eliminação francesa para conquistar o pentacampeonato. Afinal, a equipe de Zinédine Zidane foi a única a parar a geração de Ronaldo, Rivaldo, Cafu e Roberto Carlos em Copas. Tanto na final de 1998, como nas quartas em 2006.

Como assistir ao jogo entre França e Senegal hoje?

França e Senegal vão se enfrentar nesta terça, 16, às 16h (horário de Brasília), em partida válida pela primeira rodada do Grupo I. A partida terá transmissão da Globo, SBT, CazéTV, GE TV, Sportv e N Sports. Confira as prováveis escalações.

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Sob comando do técnico Didier Deschamps e do craque Kylian Mbappé, a seleção francesa ocupa a 2ª posição no ranking da Fifa e chega como favorita mais uma vez. Já Senegal é a 16ª colocada e tem como destaque o atacante Sadio Mané.

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