24 anos depois: França busca revanche contra Senegal em estreias 

O jogo entre França e Senegal nesta terça-feira, 16, marca um reencontro histórico. Em 31 de maio de 2002, a Copa do Mundo presenciava uma das maiores zebras de sua história.

A seleção francesa, então campeã de 1998 e futura vice em 2006, estreou com derrota para Senegal – 42ª do ranking da Fifa à época.

A partida disputada em Seul, na Coreia do Sul, foi a de abertura do Mundial e acabou em 1 a 0, com gol do volante senegalês Papa Bouba Diop.

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O resultado não foi algo isolado. Senegal terminaria a fase de grupos invicto e classificado, com os empates diante da Dinamarca e do Uruguai. Já a França amargaria a lanterna do grupo e uma eliminação precoce, no que viria a ser conhecida como a “maldição das campeãs”.

Já a campanha histórica de Senegal não parou por aí. Eliminaram a Suécia nas oitavas, por 2 a 1, e perderam para a Turquia por 1 a 0 nas quartas. As duas partidas do mata-mata foram decididas na prorrogação, com gol de ouro. Caso avançasse, a seleção senegalesa enfrentaria os brasileiros na semifinal.

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Sem França, deu Brasil

A seleção brasileira aproveitou a eliminação francesa para conquistar o pentacampeonato. Afinal, a equipe de Zinédine Zidane foi a única a parar a geração de Ronaldo, Rivaldo, Cafu e Roberto Carlos em Copas. Tanto na final de 1998, como nas quartas em 2006.

Como assistir ao jogo entre França e Senegal hoje?

França e Senegal vão se enfrentar nesta terça, 16, às 16h (horário de Brasília), em partida válida pela primeira rodada do Grupo I. A partida terá transmissão da Globo, SBT, CazéTV, GE TV, Sportv e N Sports. Confira as prováveis escalações.

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Sob comando do técnico Didier Deschamps e do craque Kylian Mbappé, a seleção francesa ocupa a 2ª posição no ranking da Fifa e chega como favorita mais uma vez. Já Senegal é a 16ª colocada e tem como destaque o atacante Sadio Mané.