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Esporte

Marta tem mais gols que Messi na artilharia das Copas

Rainha lidera ranking de gols entre homens e mulheres nos Mundiais

Por Ígor Resende 17 jun 2026, 17h27
A jogadora Marta ao lado de Lionel Messi, durante a cerimônia do prêmio Bola de Ouro, em Zurique
Marta ao lado de Messi, durante a cerimônia do prêmio Bola de Ouro, em Zurique (Olivier Morin/AFP/VEJA)
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Marta tem mais gols que Messi na artilharia das Copas Priorize VEJA no Google

A brasileira Marta segue como líder isolada na artilharia da Copa do Mundo, entre homens e mulheres, com 17 gols marcados. 

A “rainha”, no entanto, pode ser superada nas próximas semanas por jogadores como Lionel Messi e Kylian Mbappé, que estrearam marcando gols e subindo no ranking.

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Com o hat-trick diante da Argélia, o argentino chegou a 16 tentos. Já o francês marcou dois na vitória sobre Senegal e agora tem 14 gols em 15 jogos.

Noite emocionante

A terça-feira de Copa do Mundo teve atuações históricas de Mbappé, Haaland e Messi. O francês e o norueguês fizeram sua parte, com dois gols cada um. Mbappé chegou a 14 gols em três Copas disputadas. Haaland, em seu primeiro jogo em mundiais, mostrou a que veio. Faltava Messi – e o que ele aprontou no estádio de Kansas City foi um daqueles momentos para sempre eterno.  

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