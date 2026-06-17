Marta tem mais gols que Messi na artilharia das Copas

A brasileira Marta segue como líder isolada na artilharia da Copa do Mundo, entre homens e mulheres, com 17 gols marcados.

A “rainha”, no entanto, pode ser superada nas próximas semanas por jogadores como Lionel Messi e Kylian Mbappé, que estrearam marcando gols e subindo no ranking.

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Com o hat-trick diante da Argélia, o argentino chegou a 16 tentos. Já o francês marcou dois na vitória sobre Senegal e agora tem 14 gols em 15 jogos.

Noite emocionante

A terça-feira de Copa do Mundo teve atuações históricas de Mbappé, Haaland e Messi. O francês e o norueguês fizeram sua parte, com dois gols cada um. Mbappé chegou a 14 gols em três Copas disputadas. Haaland, em seu primeiro jogo em mundiais, mostrou a que veio. Faltava Messi – e o que ele aprontou no estádio de Kansas City foi um daqueles momentos para sempre eterno.