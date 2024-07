Mais uma medalha: Larissa Pimenta é bronze no judô

Mais uma medalha para o Brasil neste domingo nos Jogos de Paris. Larissa Pimenta venceu a italiana Odette Giuffrida e conquistou o bronze no judô na categoria até 52kg.

O combate terminou após a italiana receber a terceira punição, dando a vitória à brasileira. Ajoelhada no tatame ao fim da luta, Larissa foi abraçada por Giuffrida, que reconheceu a grande luta entre as duas.

Poucos minutos antes, na mesma arena, o brasileiro Willian Lima ganhou a prata, a primeira medalha do Brasil em Paris, depois de derrota para o japonês Hifumi Abe. Logo no início da luta, Abe conseguiu o waza-ari em Willian, abrindo 1 a 0 no placar. Na sequência, o japonês acertou o ippon e fechou a final, levando o ouro olímpico.

Jornada até o bronze

Larissa estreou contra Djamila Silva, de Cabo Verde, vice-campeã africana, conseguindo encaixar uma chave-de-braço e obrigando a caboverdiana a desistir do combate. Na sequência, passou pela britânica Chelsie Giles, medalhista olímpica com o bronze em Tóquio, sem dar chances à adversária.

Nas quartas de final, Larissa perdeu para a francesa Amandine Buchard, que conseguiu uma imobilização durante o golden score. Ainda viva na competição, passou pela alemã Mascha Ballhaus na repescagem, ganhando o embate por ippon.