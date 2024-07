É prata: Willian Lima conquista primeira medalha do Brasil em Paris

Depois de uma jornada emocionante para chegar à final do judô na categoria até 66kg, Willian Lima foi derrotado pelo japonês Hifumi Abe, mas conquistou a medalha de prata, a primeira medalha do Brasil nos Jogos de Paris, neste domingo, 28.

Logo no início da luta, Abe conseguiu o waza-ari em Willian, abrindo 1 a 0 no placar. Na sequência, o japonês acertou o ippon e fechou a final, levando o ouro olímpico.

Conheça o atleta

Ainda pequeno, o desejo de Willian, hoje com 24 anos e número 8 do ranking mundial, passava longe dos tatames: ele queria ser nadador. Sem altura ou idade para entrar na escolinha, foi colocado no judô, e de lá não saiu.

Atleta do Pinheiros, onde é treinado por Leandro Guilheiro, bronze em Atenas 2004 e Pequim 2008, Willian figura nas principais competições internacionais do judô desde 2019, quando foi ouro no Mundial. Ele foi bronze no Pan-Americano de Santiago, em 2023, ano em que também venceu seu primeiro título do circuito mundial, na Croácia.

Jornada até a final

Para chegar à grande final, o paulista teve que passar por quatro adversários. Na primeira luta, venceu o uzbeque Sardor Nurillaev com um waza-ari nos segundos finais. Depois, passou por Serdar Rahimov, do Turcomenistão, gralças ao acúmulo de punições recebidas pelo adversário. Nas quartas, mais um waza-ari, contra Baskhuu Yondonperenlei, da Mongólia.

Na semifinal, contra o cazaque Gusman Kyrgyzbayev, mostrou agressividade e vontade desde o início. Com pouco mais de um minuto restando na contagem, Willian levou chutes do adversário, que tentava dar uma rasteira, e recebeu atendimento médico, o que deu uma esfriada na luta.

No golden score, colocou o cazaque de costas no chão, com um ippon, e garantiu a medalha.