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Esporte

Liverpool x Monaco: onde assistir, horário e escalações

Filipe Luís encara o principal teste antes da sua estreia como treinador no futebol europeu. Saiba como assistir

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 ago 2026, 06h30 | Atualizado em 9 ago 2026, 10h29
LIVERPOOL, ENGLAND - JANUARY 31: A general view before the Premier League match between Liverpool and Newcastle United at Anfield on January 31, 2026 in Liverpool, England. (Photo by Serena Taylor/Newcastle United via Getty Images)
Anfield, em Liverpool  (Serena Taylor/Newcastle United/Getty Images)
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O Liverpool recebe o Monaco neste domingo, 9, às 10h30 (horário de Brasília), em Anfield, em Liverpool, em amistoso preparatório para a temporada europeia de 2026/27.

Contratado pelo clube francês com vínculo até junho de 2028, o ex-lateral Filipe Luís chega à França depois da passagem pelo Flamengo e assume a missão de recolocar o Monaco entre os protagonistas nacionais. O Monaco terminou apenas em sétimo lugar na última Ligue 1 e começa sua temporada oficial ainda em agosto, com a disputa por uma vaga na Conference League. Na preparação, a equipe francesa soma duas vitórias, um empate e uma derrota em quatro amistosos e vem de triunfo por 1 a 0 sobre o Getafe.

O brasileiro, conhecido desde os tempos de Flamengo pela tentativa de construir equipes agressivas com a bola e organizadas na pressão, terá contra o Liverpool o seu teste mais complicado durante a preparação para a temporada.

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Do outro lado estará um Liverpool também em processo de renovação, agora dirigido por Andoni Iraola. Os ingleses perderam por 4 a 2 para o Leeds no último amistoso, depois de abrirem dois gols de vantagem, e devem recuperar nomes como Alisson, Virgil van Dijk e Cody Gakpo para a partida em casa.

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Onde assistir a partida entre Liverpool e Monaco hoje?

Liverpool e Monaco se enfrentam neste domingo, 9, às 10h30 (horário de Brasília), em Anfield, em Liverpool, em amistoso preparatório para a temporada europeia de 2026/27. A partida terá transmissão da Sporynet na TV e no Youtube.

Prováveis escalações:

Liverpool: Alisson; Scanlon, Mor Talla Ndiaye, Van Dijk e Kerkez; Nyoni e Szoboszlai; Victor Muñoz, Wirtz e Ngumoha; Isak. Técnico: Andoni Iraola.

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Monaco: Hradecky; Vanderson, Sadibou Sané, Eric Dier e Nazinho; Lamine Camara e Pape Cabral; Matthis Abline, Golovin e Mathys Detourbet; Mika Biereth. Técnico: Filipe Luís.

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