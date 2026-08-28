Lille x PSG: onde assistir, horário e escalações

Lille e Paris Saint-Germain se enfrentam nesta sexta-feira, 28, às 15h45 (horário de Brasília), na Decathlon Arena, em Villeneuve-d’Ascq, pela segunda rodada da Ligue 1 2026/27. O confronto abre a rodada do Campeonato Francês e coloca frente a frente um Lille que começou a temporada com vitória e o atual campeão PSG, ainda em busca do primeiro triunfo na competição.

O Lille chega ao primeiro grande teste do campeonato embalado pela vitória por 2 a 0 sobre o Angers, fora de casa, na rodada de abertura. A equipe marcou com Tiago Santos e Olivier Giroud e, além dos três pontos, deixou uma boa impressão defensiva. Terceiro colocado na última edição da Ligue 1, o clube inicia uma nova etapa sob o comando de Davide Ancelotti, que substituiu Bruno Genesio e terá agora seu primeiro compromisso oficial diante da torcida na temporada.

Davide Ancelotti deve preservar boa parte da formação utilizada na estreia. Hamza Igamane segue fora por lesão, enquanto Tanguy Nianzou ainda tem a situação física monitorada. A tendência é que Benjamin André e Nabil Bentaleb comandem o meio-campo, com Hákon Haraldsson responsável pela articulação ofensiva e Ethan Mbappé aparecendo como uma das opções pelos lados.

O PSG, por sua vez, chega pressionado a acelerar o passo depois de um início irregular. O time de Luis Enrique empatou por 2 a 2 com o Rennes na primeira rodada da Ligue 1, depois de ficar dois gols atrás no placar. Antes disso, havia sido derrotado por 1 a 0 pelo Lens na Supercopa da França, embora tenha conquistado a Supercopa da Europa ao superar o Aston Villa por 2 a 1.

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Luis Enrique terá mudanças importantes para o confronto. Nuno Mendes está suspenso e não poderá atuar, enquanto Ousmane Dembélé também não deve participar da partida. Lucas Digne aparece como alternativa para a lateral esquerda. No ataque, Maghnes Akliouche, Ferran Torres e Khvicha Kvaratskhelia formam uma das possibilidades para o trio ofensivo, com Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz mantendo a estrutura do meio-campo parisiense.

O retrospecto recente pesa a favor do PSG. O clube parisiense não perde para o Lille desde 2021 e venceu quatro dos cinco confrontos entre as equipes anteriores ao encontro desta sexta-feira.

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Onde assistir à partida entre Lille e PSG?

Lille e PSG se enfrentam nesta sexta-feira, 28, às 15h45 (horário de Brasília), na Decathlon Arena, em Villeneuve-d’Ascq, pela segunda rodada da Ligue 1. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

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Prováveis escalações

Lille: Berke Özer; Tiago Santos, Nathan Ngoy, Alexsandro e Romain Perraud; Benjamin André e Nabil Bentaleb; Ethan Mbappé, Hákon Haraldsson e Mustafa Hekimoğlu Önal; Matias Fernandez-Pardo. Técnico: Davide Ancelotti.

PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho e Lucas Digne; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz; Maghnes Akliouche, Ferran Torres e Khvicha Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.