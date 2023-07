Líder na seleção prega “leveza e responsabilidade” depois de goleada

Após uma estreia empolgante, com direito a goleada sobre o Panamá por 4 a 0, nesta segunda-feira (24), a seleção brasileira feminina de futebol começa a voltar suas atenções para a França, a rival da segunda rodada do Grupo F, no próximo sábado (29), às 7h (horário de Brasília). Uma das candidatas do título, a equipe francesa tropeçou na estreia da Copa do Mundo, ao ficar no 0 a 0 com a Jamaica, em Sidney, no último domingo (23).

O resultado da rival, somada a bela estreia contra as panamenhas, diminui, em tese, o favoritismo francês no duelo com as brasileiras. Para a lateral-esquerda Tamires, no entanto, é importante transformar a empolgação da goleada em foco para o próximo desafio.

“Estreia tem nervosismo, o querer fazer bem tudo o que foi passado. A gente cumpriu tudo isso. A Pia (Sundhage, técnica do Brasil) ficou muito feliz. Mas é preciso continuar com este trabalho que a gente vem fazendo. É um campeonato longo, que vai demandar muito da gente”, disse a jogadora de 35 anos, após o jogo contra o Panamá.

Segundo Tamires, a partida, que foi marcada pelo desempenho da atacante Ary Borges, autora de três gols e uma assistência, mostrou que a força mental da equipe, concentrada em buscar o domínio e intensidade de jogo, apesar da fragilidade das adversárias.

“Tem momento de se distrair, dar risada, mas temos que entender a responsabilidade que é usar essa camisa. Estamos entendendo bem isso. Quando uma desfoca um pouquinho, o que é natural do ser humano, a gente vai lá e puxa de volta. Porque a gente precisa de todo mundo muito focado. É isso. A gente tem que passar essa alegria e esta experiência para as meninas. Deixar essa seleção leve, mas com responsabilidade”, disse a jogadora.

No chaveamento da Copa, o Brasil, garantindo sua classificação às oitavas de final, enfrentará a primeira ou a segunda colocada do Grupo H, que possui a Alemanha, Coreia do Sul, Marrocos e Colômbia. As alemãs, bicampeãs do mundo, aplicaram a maior goleada da Copa até agora, com um 6 a 0 nas marroquinas. Colômbia e as coreanas estreiam nesta segunda, às 23h. Com a provável classificação da Alemanha na liderança deste grupo, um bom resultado contra a França pode ser fundamental para que as brasileiras tenham um caminho mais tranquilo na segunda fase do mundial.