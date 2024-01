Lenda do futebol alemão, Beckenbauer morre aos 78 anos

Franz Beckenbauer morreu. Lenda do futebol alemão, foi apelidado de Kaiser, imperador na língua natal do defensor, por seu estilo aguerrido, mas sempre muito elegante. Ele tinha 78 anos.

Beckenbauer morreu no domingo, 7, conforme anunciou sua família à imprensa alemã nesta segunda-feira, 8. Como Zagallo, morto na sexta-feira, 5, aos 92 anos, o alemão foi campeão do mundo como jogador e como técnico. Em 1974, levantou a taça pela primeira vez como líbero, posição que inovou na época, o zagueiro que avançava na saída de bola. Anos depois, em 1990, já como treinador, repetiu o gesto uma segunda vez.

“É com profunda tristeza que anunciamos que meu marido e nosso pai, Franz Beckenbauer, faleceu pacificamente enquanto dormia ontem, domingo, cercado por sua família”, disse a família, por meio de nota. “Pedimos que neste momento respeitem nossa privacidade.”

O bávaro, nascido em Munique em 11 de setembro de 1945, teve uma carreira sem igual. Como jogador, disputou 103 partidas internacionais pela Alemanha (50 delas como capitão) e marcou 14 gols — uma contradição em termos para um jogador da defesa.

O Kaiser, que foi considerado um grande estrategista, venceu a Copa do Mundo de 1974, na Alemanha, e o Campeonato Europeu de 1972, em Bruxelas, contra a Rússia como capitão. Mas também são lembrados os quatro gols que marcou na caminhada até o vice-campeonato da Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra.

Na Europa, ganhou a Bola de Ouro em 1971 e 1976, e sempre é mencionado ao lado grandes nomes do futebol como Diego Maradona, Michel Platini e Pelé.

Na Bundesliga, Beckenbauer atuou por mais tempo no Bayern de Munique, pelo qual estreou aos 18 anos. O filho de um secretário dos correios marcou 44 gols em um total de 424 jogos e conquistou diversos títulos nacionais e internacionais pelo seu clube. Em 1969, 1972, 1973 e 1974, a “figura luminosa” do futebol alemão venceu o campeonato alemão e conseguiu vencer três vezes a Liga dos Campeões da UEFA (1974-76). Em 1977, ele atravessou o Atlântico para o Cosmos New York pela taxa de transferência então recorde de 2 milhões de dólares e venceu o campeonato dos EUA três vezes consecutivas com Pelé (1977-1980) no mesmo time

Depois de comemorar o campeonato novamente com o HSV em 1982, após retornar à Bundesliga, ele encerrou sua gloriosa carreira de jogador em 1983 no Cosmos New York.

Carreira como dirigente

Beckenbauer apareceu pela primeira vez como chefe da seleção alemã em 1984, quando substituiu Jupp Derwall após a eliminação na fase preliminar do Campeonato Europeu na França. Beckenbauer alcançou seu maior sucesso como líder da equipe na Itália em 1990, quando se tornou campeão mundial invicto com a seleção alemã. Quatro anos antes, já havia conquistado o segundo lugar na Copa do Mundo do México.