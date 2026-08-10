Jogos de ida das oitavas da Libertadores: datas, horários e onde assistir
Seis brasileiros entram em campo nesta semana
A Copa Libertadores está de volta! Entre terça-feira, 11, e quinta, 13, serão disputados os oito jogos de ida das oitavas de final, etapa que reúne seis clubes brasileiros e coloca frente a frente alguns dos principais candidatos ao título continental. Os confrontos de volta estão programados para a próxima semana, entre os dias 18 e 20.
Fluminense, Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo, Mirassol e Corinthians representam o Brasil na competição. Como Cruzeiro e Flamengo protagonizam um dos duelos das oitavas, pelo menos um brasileiro já está garantido nas quartas de final.
O primeiro brasileiro a entrar em campo será o
Fluminense, que recebe o Independiente Rivadavia nesta terça-feira, às 19h, no Maracanã. As duas equipes estiveram no mesmo grupo nesta edição da Libertadores e agora voltam a se encontrar na fase eliminatória.
Na quarta-feira, o Palmeiras encara o Cerro Porteño às 19h, no Nubank Parque. Pouco depois, às 21h30, as atenções estarão voltadas para Cruzeiro e Flamengo, a partida de maior apelo desta fase do torneio.
Na quinta-feira, às 19h, o Mirassol recebe a LDU no estádio José Maria de Campos Maia. Às 21h30, será a vez do Corinthians visitar o Rosario Central no Gigante de Arroyito. Os clubes só haviam se enfrentado anteriormente nas oitavas da Libertadores de 2000, quando o Corinthians avançou nos pênaltis.
Além dos brasileiros, as oitavas apresentam confrontos entre Estudiantes e Universidad Católica, Deportes Tolima e Independiente del Valle, além de Platense e Coquimbo Unido. A rodada abre uma sequência de duas semanas decisivas: quem classificar estará nas quartas de final, marcadas para setembro, e dará mais um passo em direção à decisão no dia
28 de novembro, em Montevidéu.
Jogos de ida das oitavas da Libertadores
Terça-feira, 11 de agosto
- 19h00 — Fluminense x Independiente Rivadavia – ESPN e Disney+
- 21h30 — Estudiantes x Universidad Católica – ESPN 4 e Disney+
- 21h30 — Deportes Tolima x Independiente del Valle – Paramount+
Quarta-feira, 12 de agosto
- 19h00 — Palmeiras x Cerro Porteño – Paramount+
- 19h00 — Platense x Coquimbo Unido – Paramount+
- 21h30 — Cruzeiro x Flamengo – TV Globo, ge tv e Paramount+
Quinta-feira, 13 de agosto
- 19h00 — Mirassol x LDU – ESPN 4 e Disney+
- 21h30 — Rosario Central x Corinthians – ESPN e Disney+