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Esporte

Jogos de ida das oitavas da Libertadores: datas, horários e onde assistir

Seis brasileiros entram em campo nesta semana

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 ago 2026, 09h57
Troféu da Copa Libertadores
Troféu da Copa Libertadores (Marcelo Endelli/Getty Images)
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Jogos de ida das oitavas da Libertadores: datas, horários e onde assistir Priorizar nos meus resultados Google

A Copa Libertadores está de volta! Entre terça-feira, 11, e quinta, 13, serão disputados os oito jogos de ida das oitavas de final, etapa que reúne seis clubes brasileiros e coloca frente a frente alguns dos principais candidatos ao título continental. Os confrontos de volta estão programados para a próxima semana, entre os dias 18 e 20.

Fluminense, Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo, Mirassol e Corinthians representam o Brasil na competição. Como Cruzeiro e Flamengo protagonizam um dos duelos das oitavas, pelo menos um brasileiro já está garantido nas quartas de final.  

O primeiro brasileiro a entrar em campo será o

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Fluminense, que recebe o Independiente Rivadavia nesta terça-feira, às 19h, no Maracanã. As duas equipes estiveram no mesmo grupo nesta edição da Libertadores e agora voltam a se encontrar na fase eliminatória.

Na quarta-feira, o Palmeiras encara o Cerro Porteño às 19h, no Nubank Parque. Pouco depois, às 21h30, as atenções estarão voltadas para Cruzeiro e Flamengo, a partida de maior apelo desta fase do torneio. 

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Na quinta-feira, às 19h, o Mirassol recebe a LDU no estádio José Maria de Campos Maia. Às 21h30, será a vez do Corinthians visitar o Rosario Central no Gigante de Arroyito. Os clubes só haviam se enfrentado anteriormente nas oitavas da Libertadores de 2000, quando o Corinthians avançou nos pênaltis.

Além dos brasileiros, as oitavas apresentam confrontos entre Estudiantes e Universidad Católica, Deportes Tolima e Independiente del Valle, além de Platense e Coquimbo Unido. A rodada abre uma sequência de duas semanas decisivas: quem classificar estará nas quartas de final, marcadas para setembro, e dará mais um passo em direção à decisão no dia

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28 de novembro, em Montevidéu.

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Jogos de ida das oitavas da Libertadores

Terça-feira, 11 de agosto

  • 19h00 — Fluminense x Independiente Rivadavia – ESPN e Disney+
  • 21h30 — Estudiantes x Universidad Católica – ESPN 4 e Disney+
  • 21h30 — Deportes Tolima x Independiente del Valle – Paramount+
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Quarta-feira, 12 de agosto

  • 19h00 — Palmeiras x Cerro Porteño – Paramount+
  • 19h00 — Platense x Coquimbo Unido – Paramount+
  • 21h30 — Cruzeiro x Flamengo – TV Globo, ge tv e Paramount+

Quinta-feira, 13 de agosto

  • 19h00 — Mirassol x LDU – ESPN 4 e Disney+
  • 21h30 — Rosario Central x Corinthians – ESPN e Disney+
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TAGS:
Copa Libertadores
Futebol: onde assistir
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