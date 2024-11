Jogos de hoje, domingo, 3 de novembro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Neste domingo, dia 3, a agenda de futebol começa logo cedo, ás 8h30, com o jogão entre Napoli e Atalanta, pelo Campeonato Italiano. Às 11 horas, a bola rola para Torino e Fiorentina. Às 14 horas, Verona e Roma entram em campo, jogo que vai ser um pouco antes de Inter e Venezia, que jogam às 16h45.

Pela Premier League, Tottenham e Aston Villa jogam às 11 horas. De tarde, às 13h30, o principal jogo da rodada na Inglaterra vai começar, entre Manchester United e Chelsea.

Na La Liga, quatro jogos completam a rodada neste domingo: Atlético de Madri x Las Palmas, às 10 horas, Barcelona x Espanyol, às 12h15, Sevilla x Real Sociedad, às 14h30 e Athletic Bilbao x Real Bétis às 17 horas.

Na Bundesliga, o Borussia Mönchengladbach enfrenta o Werder Bremen às 13h30.

O principal jogo do dia vai ser a primeira final da Copa do Brasil, entre Flamengo e Atlético Mineiro, às 16 horas.

No Campeonato Português, Arouca x Braga e Porto x Estoril jogam às 15h00 e 17h30, respectivamente.

Pela Série B, Ceará e Avaí jogam às 18h30.

Lanús e Boca Juniors se encaram às 19h30 pelo Campeonato Argentino.

Agenda dos principais jogos deste domingo, 3 de novembro

Confira a lista das principais partidas, com horários e canais:

Premier League:

11h00 – Tottenham x Aston Villa – ESPN e Disney+ (Streaming)

13h30 – Manchester United x Chelsea – ESPN e Disney+ (Streaming)

La Liga:

10h00 – Atlético de Madri x Las Palmas – ESPN4 e Disney+ (Streaming)

12h15 – Barcelona x Espanyol – Disney+ (Streaming)

14h30 – Sevilla x Real Sociedad – ESPN4 e Disney+ (Streaming)

17h00 – Athletic Bilbao x Real Bétis – Disney+ (Streaming)

Campeonato Italiano:

08h30 – Napoli x Atalanta – ESPN e Disney+ (Streaming)

11h00 – Torino x Fiorentina – Disney+ (Streaming)

14h00 – Verona x Roma – Disney+ (Streaming)

16h45 – Inter de Milão x Venezia – ESPN4 e Disney+ (Streaming)

Bundesliga:

13h30 – Borussia Mönchengladbach x Werder Bremen – Canal GOAT (Youtube)

Campeonato Português:

15h00 – Arouca x Braga – Disney+ (Streaming)

17h30 – Porto x Estoril – Disney+ (Streaming)

Copa do Brasil:

16h00 – Flamengo x Atlético Mineiro – Globo, Sportv e Premiere

Série B:

18h30 – Ceará x Avaí – TV Brasil, Canal GOAT (Youtube) e Premiere

Campeonato Argentino:

19h30 – Lanús x Boca Juniors – ESPN4 e Disney+ (Streaming)

Como assistir ao jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro hoje?

Flamengo e Atlético Mineiro se enfrentam pela final da Copa do Brasil às 16 horas, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O jogo terá transmissão da Globo, do Sportv e do Premiere.

Como assistir ao jogo entre Napoli e Atalanta hoje?

Napoli e Atalanta se enfrentam no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, às 08h30. O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+.

Como assistir Manchester United e Chelsea hoje?

Manchester United e Chelsea se enfrentam pela Premier League às 13h30, no Old Trafford, em Manchester. O jogo terá transmissão da ESPN e do Star+.



Como assistir Ceará e Avaí hoje?

Ceará e Avaí se enfrentam no Estádio Castelão hoje, às 18h30, pela Série B. A partida terá transmissão da TV Brasil, do Canal GOAT no Youtube e do Premiere.