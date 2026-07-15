Jogador ‘it boy’: o estilo de Jude Bellingham que conquistou a moda antes da Copa

Jude Bellingham, 23, transformou a imagem fora dos gramados em uma extensão de sua carreira esportiva. Astro da Inglaterra na Copa do Mundo, o jogador chamou a atenção das grandes marcas com um estilo discreto, marcado por alfaiataria de modelagem ampla, peças de couro, jaquetas bomber, jeans retos e uma cartela de cores dominada por preto, marrom, bege e azul-marinho.

A identidade visual fez com que sua aproximação com a Louis Vuitton acontecesse antes mesmo do anúncio de uma parceria. Bellingham já aparecia com bolsas da maison, escolhia produções da marca para eventos como a cerimônia da Bola de Ouro e ocupava a primeira fila dos desfiles masculinos comandados por Pharrell Williams na Semana de Moda de Paris. Em agosto de 2024, foi apresentado oficialmente como Friend of the House, título destinado a personalidades ligadas à grife. Desde então, o inglês se tornou um dos principais rostos da alfaiataria masculina da Louis Vuitton. Além de protagonizar a campanha New Formal, criada por Pharrell, ele apareceu ao lado do ator Callum Turner na pré-coleção masculina primavera-verão 2026, inspirada no estilo campestre britânico e na estética dos dândis.

A relação com a Adidas também ultrapassou o tradicional contrato esportivo. Em 2024, Bellingham lançou sua primeira coleção de roupas assinada com a marca, formada por camisa, agasalho, camiseta e shorts estampados com o monograma “JB”, inspirado em sua assinatura. Meses depois, ganhou ainda sua primeira chuteira exclusiva, a Predator Belligold, em preto e dourado. No mesmo ano, Bellingham estrelou uma campanha da divisão masculina da SKIMS. A marca fundada por Kim Kardashian apresentou o jogador usando peças das linhas Cotton e Stretch em um ensaio fotografado por Katja Rahlwes, lançado às vésperas da Eurocopa de 2024.

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